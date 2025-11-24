We hebben op de maandag na de F1 Grand Prix van Las Vegas uitgebreid terug kunnen blikken. De diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri, de overwinning van Max Verstappen, de geruchten rondom Christian Horner: in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De beslissing van de stewards om de McLaren-auto's illegaal te verklaren na de race op het Las Vegas Strip Circuit, duurde erg lang. De meeste coureurs en personeelsleden waren al vertrokken. Red Bull heeft daarom vandaag pas gereageerd op de diskwalificaties en dat deden ze met een knipoog. George Russell hoopte op nóg een straf voor Norris na diens gevloek. Piastri had op zijn beurt weer een straf voor Liam Lawson gewild. Er is ondertussen meer bekend geworden over de mogelijkheid van Christian Horner bij Aston Martin, de Pirelli-banden voor 2026 en de toekomst van Mick Schumacher

ESPN: 'Newey en Horner zijn weer bereid om samen te werken'

De samenwerking tussen Adrian Newey en Christian Horner zou wellicht opnieuw tot leven kunnen komen nu Horner een veelgenoemde naam is voor een leiderschapsfunctie bij het team van Aston Martin. Newey, die sinds 2023 als technisch directeur en mede-eigenaar bij de formatie uit Silverstone werkt, zou samen met zijn oude maat de uitdaging aan kunnen gaan. Volgens allerlei berichten de afgelopen jaren was juist de verstoorde band tussen Newey en Horner de reden voor vertrek van de eerstgenoemde, maar volgens ESPN is dat verleden tijd. Lees hier het hele artikel over de mogelijke toekomst voor Christian Horner bij Aston Martin.

Mick Schumacher heeft beet: Duitser vertrekt naar de IndyCar

Mick Schumacher zullen we ook in 2026 niet gaan terugzien in de Formule 1. De Duitser maakt de overstap naar de IndyCar en gaat rijden voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Schumacher heeft een mooie staat van dienst met 43 Formule 1-starts en drie podiums in de WEC. De combinatie van snelheid en technisch inzicht was reden voor het IndyCar-team de reden om Schumacher te benaderen. De Duitser zelf is verheugd over zijn volgende stap: "Ik ben verheugd om te bevestigen dat ik volgend jaar zal deelnemen aan de IndyCar met Rahal Letterman Lanigan Racing. De Amerikaanse manier van motorsport, die draait om puur en direct racen, spreekt me enorm aan." Lees hier het hele artikel over de nieuwe stap voor Mick Schumacher.

Russell vraagt om extra straf voor Norris: "Dat is een boete!"

George Russell staat natuurlijk inmiddels wel een beetje bekend als een persoon die graag probeert om concurrenten een straf aan te smeren met zijn bezigheden op de boardradio. Ook na afloop van de race in Las Vegas kon de Britse coureur zich - weliswaar grappend bedoeld - niet inhouden toen Lando Norris over de schreef ging. Norris sprak namelijk de woorden "I fucked up" uit tijdens live interviews. Russell probeerde de FIA met een grapje een steuntje in de rug te geven, hopend op een straf voor Norris: "Dat is een boete!", zo zei de Brit. Lees hier het hele artikel over George Russell die reageert op gevloek van Lando Norris.

Red Bull reageert met knipoog op diskwalificatie McLaren: "It's still on..."

Red Bull Racing heeft voor het eerst gereageerd op de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri na de F1 Grand Prix van Las Vegas. Het komt in de vorm van een knipoog: ze hebben hun bio op social media aangepast naar "It's still on", of "We kunnen nog vechten". De nulscore van McLaren brengt Max Verstappen veel dichterbij in het kampioenschap. Hij staat gelijk met Piastri, terwijl de achterstand op Norris slechts 24 punten bedraagt. Zonder de diskwalificatie zou de marge 42 punten zijn geweest. Er zijn in Qatar en Abu Dhabi in totaal nog 58 punten te verdienen. Lees hier het hele artikel over de reactie van Red Bull op de diskwalificatie van McLaren.

Pirelli maakt bandencompounds voor 2026 bekend en belooft meer strategieopties

Het kampioenschap van 2025 is nog niet beslist, maar de ogen worden steeds meer gericht op het Formule 1-seizoen van 2026. Er komt een nieuwe generatie F1-auto en natuurlijk kunnen die niet zonder het welbekende Pirelli-rubber. De Italiaanse bandenfabrikant heeft met hulp van de huidige F1-teams meerdere tests gedaan gedurende dit seizoen. De laatste kwam op het Autódromo Hermanos Rodríguez in de week na de Grand Prix van Mexico-Stad. Daar heeft Pirelli de knoop doorgehakt over de compounds die in 2026 gebruikt zullen worden. Die zijn vandaag officieel bekendgemaakt. Lees hier het hele artikel over de banden voor het volgende Formule 1-seizoen.

Piastri foetert over Lawson na startcrash: "Uiteraard gaan we dat volgende week bespreken"

Oscar Piastri maakte een enerverende F1 Grand Prix van Las Vegas mee. Hij begon als vijfde, viel een beetje terug door een startcrash, herstelde zich naar de vierde plaats en werd vervolgens gediskwalificeerd. De McLaren-coureur is niet te spreken over Liam Lawson, uitkomend voor Red Bull-zusterteam Racing Bulls, die hem in de openingsronde toucheerde. "Ambitieus, dat is één ding dat zeker is", zo foeterde hij tegenover de aanwezige media in Las Vegas over de actie van Lawson. "Maar blijkbaar is dat oké. Uiteraard denk ik dat we dat waarschijnlijk gaan bespreken in onze meeting [F1 Commission] volgende week. Hoe dan ook, het maakte het wel lastig." Lees hier het hele artikel over het contact tussen Oscar Piastri en Liam Lawson.

