Red Bull Racing heeft voor het eerst gereageerd op de diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri na de F1 Grand Prix van Las Vegas. Het komt in de vorm van een knipoog: ze hebben hun bio op social media aangepast naar "It's still on", of "We kunnen nog vechten". De nulscore van McLaren brengt Max Verstappen veel dichterbij in het kampioenschap.

Verstappen won op de vroege zondagochtend Nederlandse tijd de race op het Las Vegas Strip Circuit. Hij versloeg Norris bij de start en hoefde alleen nog in de openingsfase zijn spiegels in de gaten te houden voor George Russell. Het duurde echter niet lang of hij reed weg van de Mercedes-coureur die, net als in Q3, een probleem kreeg met de stuurbekrachtiging. Achter Verstappen haalde Norris Russell weer in en met die tweede plaats zou zijn voorsprong op de Nederlander 42 punten zijn.

Kansen op vijfde kampioenschap van Verstappen op rij veel groter dankzij diskwalificatie

In de aankomende twee raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi zijn nog 58 punten te verdienen. Wilde Verstappen meer dan 42 punten goedmaken op Norris, dan had hij heel veel geluk nodig. Dat geluk kwam ook en eerder dan verwacht. Norris én Piastri werden namelijk gediskwalificeerd vanwege te veel slijtage op de plank van de vloer van de McLarens. Norris raakte zijn P2 kwijt en Piastri zijn vierde plek. Verstappen ligt nog nu 24 punten achter Norris en staat gelijk met Piastri.

De kansen op een vijfde achtereenvolgende wereldtitel zijn door de diskwalificaties aanzienlijk gegroeid, en dat weet Red Bull natuurlijk zelf ook. Ze hadden nog niet eerder gereageerd op de diskwalificatie - de bevestiging ervan kwam ook heel laat, toen het meeste personeel al was vertrokken -, maar nu doen ze dat wel met een knipoog. "We kunnen nog vechten" laat de Oostenrijkse formatie weten op social media.

Red Bull reageert op de diskwalificatie van McLaren met een knipoog. "It's still on... 🍿", zo laat het team van Max Verstappen weten.#Verstappen #RedBull #McLaren #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/plP57ylKOb — GPFans NL (@GPFansNL) November 24, 2025

