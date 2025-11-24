Pirelli maakt bandencompounds voor 2026 bekend en belooft meer strategieopties
Pirelli maakt bandencompounds voor 2026 bekend en belooft meer strategieopties
Het kampioenschap van 2025 is nog niet beslist, maar de ogen worden steeds meer gericht op het Formule 1-seizoen van 2026. Er komt een nieuwe generatie F1-auto en natuurlijk kunnen die niet zonder het welbekende Pirelli-rubber. De Italiaanse bandenfabrikant heeft de compounds voor volgend jaar officieel bekendgemaakt.
Pirelli heeft met hulp van de huidige F1-teams meerdere tests gedaan gedurende dit seizoen. De laatste kwam op het Autódromo Hermanos Rodríguez in de week na de Grand Prix van Mexico-Stad. Daar heeft Pirelli de knoop doorgehakt over de compounds die in 2026 gebruikt zullen worden. De FIA zal deze nog moeten goedkeuren, alvorens het rubber op 15 december gehomologeerd wordt. Hoe de constructie van de band precies in elkaar zit voor volgend jaar, daar was Pirelli op 1 september al over uit.
C6-band vervalt na 2025
De Pirelli-tests werden uitgevoerd met zogeheten mule cars, auto's van dit seizoen die aangepast waren om de karakteristieken van de volgende generatie F1-bolide na te bootsen. Het feit dat er niet met daadwerkelijke 2026-wagens getest kon worden, maakte het een grote uitdaging voor de bandenfabrikant. Volgend jaar zullen de auto's iets nauwere banden hebben.
Het assortiment droogweerbanden bestaat uit vijf compounds, van de hardste C1 tot en met de zachtste C5, zo heeft Pirelli laten weten. De thermische slijtage zal volgend jaar ongeveer hetzelfde zijn als dit jaar. Er is bijzonder veel aandacht besteed aan de prestatieverschillen tussen de compounds wat betreft rondetijden. Zo wordt een groot en consistent verschil tussen de compounds bereikt en ontstaan er meer opties om verschillende strategieën uit te voeren.
De allerzachtste C6-band heeft Pirelli laten vallen, omdat het verschil tussen deze en de C5 niet meer groot genoeg zou zijn volgend jaar, en dus heeft het geen zin om die zesde compound ook nog te ontwikkelen.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri foetert over Lawson na startcrash: "Uiteraard gaan we dat volgende week bespreken"
- 24 minuten geleden
Pirelli maakt bandencompounds voor 2026 bekend en belooft meer strategieopties
- 1 uur geleden
Red Bull reageert met knipoog op diskwalificatie McLaren: "It's still on..."
- 1 uur geleden
VIDEO | 'McLaren probeerde onder diskwalificatie uit te komen' l GPFans Raceteam
- 2 uur geleden
- 2
Diskwalificatie lijkt bevestiging te geven over waarom McLaren beste auto heeft dit seizoen
- 2 uur geleden
- 6
Russell vraagt om extra straf voor Norris: "Dat is een boete!"
- 3 uur geleden
- 6
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- Gisteren 12:18
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november