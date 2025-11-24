Mick Schumacher zullen we ook in 2026 niet gaan terugzien in de Formule 1. De Duitser maakt de overstap naar de IndyCar en gaat rijden voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Het team kondigde de overstap van Schumacher aan op de eigen website. De Duitser, die eerder actief was in de Formule 1 en het FIA World Endurance Championship (WEC), gaat rijden met startnummer 47.

Schumacher heeft een mooie staat van dienst met 43 Formule 1-starts en drie podiums in de WEC. De combinatie van snelheid en technisch inzicht was reden voor het IndyCar-team de reden om Schumacher te benaderen. De Duitser zelf is verheugd over zijn volgende stap: “Ik ben verheugd om te bevestigen dat ik volgend jaar zal deelnemen aan de IndyCar met Rahal Letterman Lanigan Racing. De Amerikaanse manier van motorsport, die draait om puur en direct racen, spreekt me enorm aan. Ik kijk ernaar uit om mijn horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen.”

Het IndyCar-seizoen van 2026, die op 1 maart van start gaat met de Firestone Grand Prix van St. Petersburg, bestaat uit 17 races, met daarin zes ovalen. Voor de jonge Duitser worden het de eerste oval races, met als kroonjuweel natuurlijk de legendarische Indianapolis 500, die op 24 mei gehouden wordt. Mede-eigenaar Bobby Rahal is ook zeer enthousiast: “Mick’s test op het IMS-circuit was uitzonderlijk. Hij maakte indruk op elk teamlid en we zijn vastbesloten om samen met hem te bouwen aan een succesvolle toekomst.”

Met de komst van Schumacher voegt hij zich bij teamgenoten Graham Rahal en Louis Foster, de Rookie of the Year van 2025. De komst van de zoon van Michael Schumacher moet zeker voor een boost in het team zorgen. Mede-eigenaar David Letterman is blij met de transfer: “Ik ben verheugd Mick Schumacher te verwelkomen in de RLL-familie - een jonge man die het heeft opgenomen tegen enkele van de grootste coureurs ter wereld. Met Graham Rahal, Louis Foster en nu Mick is de toekomst grenzeloos. Ik kijk erg uit naar het seizoen van 2026."