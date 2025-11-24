George Russell staat natuurlijk inmiddels wel een beetje bekend als een persoon die graag probeert om concurrenten een straf aan te smeren met zijn bezigheden op de boardradio. Ook na afloop van de race in Las Vegas kon de Britse coureur zich - weliswaar grappend bedoeld - niet inhouden toen Lando Norris over de schreef ging.

De Grand Prix in Las Vegas leverde een bizarre afloop op. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri werden na de race gediskwalificeerd vanwege te veel slijtage over de skid blocks van de McLaren. Daarmee bleef de puntenkloof in het kampioenschap dus geheel ongewijzigd, met de McLaren-coureur nog altijd 24 punten voor op de rest. De gekke uitslag zorgde er bovendien voor dat Verstappen, die de race wist te winnen, nu ook op 24 punten achterstand van Norris staat.

Artikel gaat verder onder video

Norris reageert op Coulthard

Op het podium, waar Norris natuurlijk nog wél gewoon aanwezig was, was het gelach groot tijdens het interview met een David Coulthard, die de jonge Brit vroeg naar zijn strategie. Norris gaf eerder toe dat hij Verstappen niet te hard heeft bestreden, omdat hij zijn kansen op het kampioenschap niet wilde verpesten. Coulthard reageerde "Het was leuk om te zien dat je Max de kans gaf om hier te winnen." Waarop Norris even over de schreef ging: "I fucked up", zo liet hij glippen, iets wat voor veel hilariteit zorgde bij Max Verstappen.

Russells grap en mogelijke gevolgen

Het gebruik van krachttermen is in de koningsklasse alweer even niet zonder gevolgen. In 2024 werden Verstappen en Charles Leclerc beide nog beboet na het laten vallen van een scheldwoord tijdens de live-uitzending. Norris zal dus mogelijk ook een straf van de FIA kunnen verwachten voor zijn krachtterm. Russell probeerde de FIA met een grapje alvast een steuntje in de rug te geven: "Dat is een boete!", zo zei de Brit. Grap of niet, met het imago van Russell is het wel weer typerend dat juist hij met een dergelijke grap op de proppen komt.