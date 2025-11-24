De samenwerking tussen Adrian Newey en Christian Horner zou wellicht opnieuw tot leven kunnen komen nu Horner een veelgenoemde naam is voor een leiderschapsfunctie bij het team van Aston Martin. Newey, die sinds 2023 als technisch directeur en mede-eigenaar bij de formatie uit Silverstone werkt, zou samen met zijn oude maat de uitdaging aan kunnen gaan.

De geruchten rondom de toekomst van Horner nemen steeds serieuzere vormen aan. Na zijn vertrek bij Red Bull, waar hij naar verluidt een schikking van 100 miljoen dollar ontving, lijkt Aston Martin nu sinds enkele dagen na het vertrek van Andy Cowell de meest waarschijnlijke bestemming voor de Brit. Eigenaar Lawrence Stroll beschikt over grote ambities en wil onder de nieuwe F1-reglementen kampioen worden. Naast Horner zijn er ook namen als Andreas Seidl en Mattia Binotto in de race om de stoeltjes in te vullen.

Hernieuwde samenwerking

Een terugkeer van Horner bij Aston Martin betekent ook dat hij opnieuw met Newey zou gaan samenwerken. Dat duo deed dat in het verleden uiterst succesvol bij Red Bull, waar ze samen meerdere kampioenschappen wisten te winnen. Horner's ervaring als teambaas, gecombineerd met Newey's technische expertise, zouden een sterke basis vormen voor de ambities van Aston Martin. Echter: volgens alle berichten de afgelopen jaren was juist de verstoorde band tussen Newey en Horner de reden voor vertrek van de eerstgenoemde.

Geen ruzie meer?

Dat is echter nu verleden tijd, zo weet ESPN te melden: "Hoewel er gespeculeerd werd dat Newey Red Bull verliet vanwege de breuk met Horner, hebben bronnen dichtbij het vuur aan ESPN verteld dat geen van beiden er een probleem mee zou hebben om nog eens met elkaar samen te werken." De mogelijke terugkeer van Horner bij Aston Martin opent bovendien de deur naar interessante nieuwe mogelijkheden. Zijn ervaring en successen in de Formule 1 zouden van onschatbare waarde kunnen zijn voor het team dat zich voorbereidt op een nieuw tijdperk met Honda als motorpartner. Samen met Newey zou hij de ambities van Aston Martin kunnen helpen waarmaken, en het team aan het grote doel helpen: de wereldtitel.