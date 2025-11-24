Piastri foetert over Lawson na startcrash: "Uiteraard gaan we dat volgende week bespreken"
Oscar Piastri maakte een enerverende F1 Grand Prix van Las Vegas mee. Hij begon als vijfde, viel een beetje terug door een startcrash, herstelde zich naar de vierde plaats en werd vervolgens gediskwalificeerd. De McLaren-coureur is niet te spreken over Liam Lawson, uitkomend voor Red Bull-zusterteam Racing Bulls, die hem in de openingsronde toucheerde.
Piastri moest bijna een seconde toegeven op teamgenoot Lando Norris in de natte kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit. Zijn start vanaf de vijfde stek was prima, maar hij kreeg een duw van Lawson. De Nieuw-Zeelander poogde George Russell te ontwijken, die vroeger remde dan verwacht en ook nog eens een wiel blokkeerde. Piastri was daar de dupe van en viel terug achter Lawson en Isack Hadjar. Vervolgens raakte hij verwikkeld in een gevecht met Charles Leclerc. Toch wist hij nog vierde te worden na een tijdstraf voor Kimi Antonelli. Die P4 werd echter teniet gedaan door de diskwalificatie vanwege te veel slijtage van de plank. Norris, die als tweede was gefinisht, werd eveneens uit de resultaten geschrapt.
Piastri wil crash van Lawson bespreken bij aankomende vergadering
"Ambitieus, dat is één ding dat zeker is", zo foeterde Piastri tegenover de aanwezige media in Las Vegas over de actie van Lawson. De laatstgenoemde moest een nieuwe voorvleugel ophalen, maar kreeg geen straf van de stewards.
Piastri vervolgde: "Maar blijkbaar is dat oké. Uiteraard denk ik dat we dat waarschijnlijk gaan bespreken in onze meeting [F1 Commission] volgende week. Hoe dan ook, het maakte het wel lastig. Er waren meerdere uitdagende momenten tijdens de eerste stint, zoals dat ik werd ingehaald door Charles. Dat was niet ideaal. Ik denk dat onze snelheid in schone lucht eigenlijk heel goed was, dus dat was in ieder geval positief, en de strategie was uitstekend. Helaas waren er gewoon te veel lastige momenten daar tussenin."
Uiteindelijk zou de crash van Lawson, het gevecht met Leclerc, de snelheid in de schone lucht en de strategie weinig uitmaken, aangezien hij dus werd gediskwalificeerd. Piastri gaat naar Qatar met een achterstand van 24 punten op Lando Norris. Hij staat gelijk met Max Verstappen.
