Piastri reageert op delen controversiële post: "Misschien heb ik het per ongeluk gedaan"

Remy Ramjiawan
Oscar Piastri heeft gereageerd op de speculaties rondom het controversiële bericht dat hij op zijn Instagram-account plaatste en vervolgens weer verwijderde. De Australiër legt in Las Vegas uit dat hij de kritische post mogelijk per ongeluk heeft gedeeld. PlanetF1 vroeg het management van Piastri naar de situatie en dat team gaf juist aan dat zij het account beheren.

Het bericht in kwestie beschuldigde McLaren ervan partijdig te zijn richting teamgenoot Lando Norris. Het ging om een citaat van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die stelde dat McLaren de Engelse coureur voorrang gaf vanwege zijn Britse nationaliteit. De betreffende post werd geproduceerd door de Britse redactie van GPFans en werd kort nadat Piastri het had gedeeld ook weer snel verwijderd. Volgens eerdere berichten zou het management verantwoordelijk zijn geweest, maar de Australiër zelf ontkent dit.

Repost van Piastri

Wanneer hem direct wordt gevraagd naar de repost, legt Piastri uit: “Ik weet het niet. Ik werd vanochtend wakker en zag het, dus ik weet het niet. Misschien heb ik het per ongeluk gedaan. Het was duidelijk niet opzettelijk. Maar ja, ik wist niet wat er gebeurd was. Dus ik weet het niet,” aldus de Australiër over zijn eigen actie. PlanetF1 meldde eerder juist dat Piastri er helemaal geen weet van had en dat het bericht per ongeluk werd geplaatst door een lid van zijn team.

 

