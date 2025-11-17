close global

McLaren

Brown slaat terug over 'uitsluiten' Piastri in Singapore: "Dit ziet er niet goed uit"

Brown slaat terug over 'uitsluiten' Piastri in Singapore: "Dit ziet er niet goed uit"

Brian Van Hinthum
McLaren

Na de Grand Prix van Singapore was de verbazing groot toen Oscar Piastri de grote afwezige was tijdens de podiumceremonie van McLaren om de constructeurstitel te vieren. Zak Brown heeft nu echter in de High Performance-podcast de geruchten over de afwezigheid van de Australiër van tafel geveegd. 

Na de Grand Prix van Singapore ontstond er enige ophef over de afwezigheid van Piastri tijdens de podiumviering van McLaren. De Australiër was bezig met interviews in de mediapen, terwijl het team, inclusief de leiding en monteurs, het feestje vierde op de constructeurspodium. Dat leidde tot speculaties dat McLaren Piastri opzettelijk had uitgesloten, iets wat Brown nu ontkracht.

Niet gepland

In de podcast legt Brown uit dat de afwezigheid van Piastri absoluut niet gepland was: "In Singapore hebben we het constructeurskampioenschap binnengehaald. Lando stond op het podium en Oscar was in de mediapen, die iets verderop zat. Formule 1 zei op het laatste moment dat we het team naar het podium moesten dirigeren. Toen we daar aankwamen, zeiden Lando en ik: 'Verdorie, Oscar is hier niet bij. Dit ziet er niet goed uit.'" Vervolgens benadrukt de Amerikaan: "Maar we weten hoe dat kwam. Hij was in de mediapen; dat was niet iets wat we gepland hadden. Het eerste wat Lando en ik zeiden, was: 'Waar is Oscar?' Maar natuurlijk werd er in de media gezegd dat Oscar de vieren boycotte en dat we hem daar niet wilden hebben. Toen dacht ik: 'Waar heb jullie het over?'

Radio uitzetten

Ook was er na de race een situatie die veel rondging op sociale media. Piastri zou zijn teamradio hebben verbroken op het moment dat Brown hem bedankte. De CEO van McLaren Racing legt uit wat er gaande was: "Toen ik Oscar op de radio bedankte, zag ik niet waar hij op de baan was. Hij was in parc fermé bezig met het uitschakelen van de auto. Toen ik hem bedankte, leek het alsof hij de verbinding had verbroken. Dat was het niet. Ik had het niet eens door. Dan krijg je al die verhalen over Oscar. Oscar merkte het op en zei: 'Zorg ervoor dat Zak weet dat ik hem niet hoorde.' Dus we steunen elkaar."

Denk jij dat er sprake is van favoritisme binnen het McLaren-team?

109 stemmen

