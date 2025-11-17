FIA en Pirelli introduceren speciale bandenregel voor Grand Prix van Qatar
De FIA heeft voor de Grand Prix van Qatar een nieuwe maatregel aangekondigd waardoor coureurs hun banden maar maximaal 25 ronden mogen gebruiken op het Lusail-circuit. De beslissing, die in overleg met Pirelli en de teams is genomen, komt voort uit de zware omstandigheden op het circuit.
Het Lusail International Circuit is een zwaar circuit en dus heeft Pirelli besloten om een limiet te stellen op het aantal ronden dat een bandenset mag afleggen. Elke set banden van vier stuks mag gedurende het weekend maar 25 ronden worden ingezet, wat ruim onder de helft is van de 57 ronden die de race lang duurt. Ronden naar de grid en formatieronden tellen overigens niet mee in het totaal van 25. Het betekent automatisch dat coureurs in de hoofdrace minimaal twee keer moeten stoppen voor nieuw rubber.
Nieuwe maatregel Pirelli
De Italianen van Pirelli laten weten dat de ronden gaan tellen per bandenset naarmate het weekend vordert, ook met een sprintrace in het verschiet. Teams worden voor zondag voorafgaand aan de race geïnformeerd over het aantal ronden dat elke set nog mag afleggen. Volgens officials van de sport is de maatregel nodig vanwege de "zeer veeleisende" aard van het circuit en is het in overleg met de teams gegaan. Vorig jaar werden de banden, met name op linksvoor, vaak flink toegetakeld.
Hardste bandencompounds
De sprintrace bestaat uit 23 ronden, waardoor er voor de coureurs nog wel één set banden overblijft voor de kortere race. Het is overigens niet de eerste keer dat Pirelli ingrijpt op deze locatie. In 2023 was de limiet vastgesteld op 18 ronden, maar dat gebeurde pas na het afronden van de sprintrace en Qatar stond toen op een ander, veel warmer moment op de kalender. Tijdens de Grand Prix van Qatar zullen de hardste bandencompounds uit het assortiment van Pirelli worden ingezet: C1 als hard, C2 als medium en C3 als soft. Omdat het om een sprintraceweekend gaat, krijgt elke coureur bovendien 2 sets hard, 4 sets medium en 6 sets soft mee.
