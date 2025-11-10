Na zijn zege in Brazilië heeft Lando Norris zijn repetitieve uitspraken over de Grand Prix van Las Vegas nog eens kracht bijgezet. Ondanks zijn ruime voorsprong in het kampioenschap, blijft de Brit realistisch over zijn kansen in Las Vegas. Hij verwijst naar de geschiedenis van McLaren op deze baan.

De jonge Brit legt uit dat hij altijd zo eerlijk mogelijk probeert te zijn en niet gaat liegen over de verwachtingen voor het weekend. Hij neemt mee dat McLaren vorig jaar ver achterbleef in Las Vegas, wat kan verklaren waarom hij ook in leidende positie in het kampioenschap én in topvorm zo terughoudend is. "Nee, ik kan zeggen wat ik wil. Ik kan denken wat ik wil", zo reageert hij eerlijk op een de vraag van een journalist, die Norris eerder toesprak op het feit dat hij zich wel wat meer de favoriet mag noemen in deze leidende positie. "Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn, en ik ga niet liegen over de verwachtingen voor het weekend."

Vorig jaar problemen

Norris vervolgt: "We weten allemaal hoe we het vorig jaar hebben gedaan in Las Vegas, en dat is een grote reden waarom ik voorzichtig ben. We hebben daar in het verleden niet goed gepresteerd, en dat is iets waar we ons bewust van zijn", zo stelt de Brit. Ondanks zijn 24 punten voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri en 49 punten voorsprong op Max Verstappen, blijft hij dus voorzichtig. Zijn zege in Brazilië heeft hem natuurlijk een aardige zetel opgeleverd in de strijd om de wereldtitel, maar hij is zich wel degelijk bewust van de uitdagingen die Las Vegas met zich mee zal gaan brengen. "Ik zeg niet dat ik tiende word. Ik zeg alleen dat ik denk dat het moeilijk wordt om te winnen. We zaten er ver naast – kijk maar eens naar de data van vorig jaar. Kijk naar de racetijden – we zaten er mijlenver naast. Er zijn genoeg races geweest waarin we dit jaar niet snel genoeg waren. Het is niet zo dat we elke race hebben gewonnen en dat je dat van mij verwacht. Ik geef alleen mijn mening over de vraag of ik denk dat het makkelijk gaat worden."

Moeilijke race

De terughoudendheid van de McLaren-coureur is een eerlijke en realistische benadering van de uitdagingen die voor hem liggen. "Ik won afgelopen weekend met dertig seconden voorsprong – echt heel, heel makkelijk. Vandaag won ik door veel meer te pushen, slechts tien seconden én Max was waarschijnlijk de snelste op de baan vandaag. Denk ik dat we op een circuit waar we nooit goed in zijn geweest ineens goed zijn? Dus waarom denk ik dan: 'Ja, het komt wel goed?' Ik geef mijn eerlijke mening over hoe ik denk dat we het gaan doen. We zijn daar nooit goed geweest, dus ik heb er niet het meeste vertrouwen in om die race in te gaan. Misschien win ik wel – en dan zien we wel. Maar ik ga niet liegen en zeggen: 'Ja, ik heb er veel vertrouwen in, en ik denk dat het een makkelijk weekend wordt', want ik denk niet dat het zo zal gaan. Dus nee, ik bedoel, je hebt volkomen gelijk dat je je eigen mening hebt over wat je denkt dat ik moet zeggen en wat ik niet moet zeggen en wat dan ook, maar ik doe wat ik wil.

