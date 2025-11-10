Lando Norris heeft zijn opmerkingen over mensen die 'onzin praten' tijdens de FIA-persconferentie na zijn overwinning in de Grand Prix van Brazilië wat ingekleurd. De Britse McLaren-coureur won de race en vergrootte zijn leiding in het kampioenschap naar 24 punten, met nog drie raceweekenden te gaan.

Na een moeizaam seizoen als titelkandidaat in 2024 en een trage start van 2025, heeft de Brit nu twee overwinningen op rij weten te boeken: eerst in Mexico en dus nu ook in Brazilië. De McLaren-coureur werd tijdens de persconferentie gevraagd naar eerdere uitspraken over het negeren van mensen die 'onzin praten'. Norris gaat daarop wat dieper in op zijn 'onderbuikgevoel'. "Ik denk dat het vrij normaal is," zegt hij. "Ik heb geleerd om me daar beter overheen te zetten."

Openhartig en zelfkritisch

De Brit staat bekend om zijn openhartige en zelfkritische houding, iets wat door sommigen als een zwakte wordt gezien. Norris geeft toe dat hij zich eerder in het seizoen te veel druk maakte om hoe hij in de media werd neergezet. “Ik geef veel om, laten we zeggen, het perspectief van mensen, en hoe ik word afgeschilderd en hoe dingen in de media gebeuren. Ik gaf waarschijnlijk te veel om hoe mensen me zagen", geeft hij toe. "Dat beïnvloedde me op een niet zo goede manier." Hoewel sommige rivalen, zoals Max Verstappen, zich minder druk lijken te maken over hun imago, blijft Norris zich inzetten om als een sympathiek persoon over te komen.

Focus op zichzelf

De Brit vervolgt: "Ik wil nooit onbeleefd zijn of zulke dingen doen. Maar ik zal altijd proberen mijn punt te maken en te zeggen waar ik in geloof. Dat is een van de dingen die ik het meest heb geleerd: gewoon trouw blijven aan jezelf, vertrouwen in jezelf hebben, in jezelf geloven en je mening laten horen. Het gaat nu meer om het hoofd naar beneden houden en me op mezelf concentreren."

