Ecclestone: 'McLaren geeft voorkeur aan Norris boven Piastri, dat frustreert hem'
Ecclestone: 'McLaren geeft voorkeur aan Norris boven Piastri, dat frustreert hem'
Bernie Ecclestone, de voormalige baas van de Formule 1, heeft zich uitgelaten over de interne dynamiek bij McLaren. Hij vermoedt dat het team de voorkeur geeft aan Lando Norris boven Oscar Piastri, en dat dit te maken heeft met de marketingwaarde van de Britse coureur.
Daar waar het binnen kamp Red Bull dus vooral rust en focus is, gaat het bij McLaren continue over de inmiddels welbekende papayarules. Het lijkt er maar niet op dat Zak Brown en consorten weten uit te stippelen welke koers gevaren dient te worden, waardoor de druk steeds groter en groter begint te worden. Gaat men voor Piastri, Norris of gelijke kansen? Op de achtergrond wordt er door verschillende fans en analisten beweert dat men Norris van een voorkeursbehandeling voorziet.
Voorkeur bij Norris
Volgens Ecclestone lijkt het erop dat McLaren de voorkeur geeft aan Norris vanwege zijn sterallure en marketingwaarde. "Het lijkt er wel op", zo citeert Motorsport.com de Brit. "McLaren geeft in de tweede seizoenshelft de voorkeur aan Norris. Piastri was aan het begin van het jaar duidelijk sneller." Bovendien stelt de voormalig Formule 1-baas dat men Piastri zelfs "vaker heeft afgeremd met verschillende middelen".
Frustraties Piastri
De voormalig F1-baas ziet dat Piastri in het begin van het jaar sneller was dan zijn teamgenoot, maar dat McLaren hem nu lijkt af te remmen. Dit zou volgens Ecclestone frustratie bij de Australiër veroorzaken, die merkt dat hij niet meer zomaar races kan winnen. "Je merkt aan Piastri dat het hem frustreert, dat het hem vermoeit en dat de discussies hem irriteren. De druk neemt toe en het ergert hem dat hij niet meer zomaar races kan winnen, terwijl Norris binnen het team duidelijk de voorkeur krijgt."
Net binnen
Ecclestone: 'McLaren geeft voorkeur aan Norris boven Piastri, dat frustreert hem'
- 28 minuten geleden
Wolff over Antonelli in 2026: "Dan gaan we de echte Kimi zien"
- 1 uur geleden
Ouders van verkrachting beschuldigde coureur doorbreken radiostilte en wijzen op onschuld
- 1 uur geleden
VIDEO: McLaren het slachtoffer van mogelijke FIA-ingreep? | GPFans Special
- 2 uur geleden
- 2
De regen valt, het spook ontwaakt: Verstappen is Norris’ grote nachtmerrie in kletsnat Brazilië
- 3 uur geleden
- 3
Ecclestone: 'Verstappen is de beste racer, ik denk dat hij het weer gaat doen"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november