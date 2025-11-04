Bernie Ecclestone, de voormalige baas van de Formule 1, heeft zich uitgelaten over de interne dynamiek bij McLaren. Hij vermoedt dat het team de voorkeur geeft aan Lando Norris boven Oscar Piastri, en dat dit te maken heeft met de marketingwaarde van de Britse coureur.

Daar waar het binnen kamp Red Bull dus vooral rust en focus is, gaat het bij McLaren continue over de inmiddels welbekende papayarules. Het lijkt er maar niet op dat Zak Brown en consorten weten uit te stippelen welke koers gevaren dient te worden, waardoor de druk steeds groter en groter begint te worden. Gaat men voor Piastri, Norris of gelijke kansen? Op de achtergrond wordt er door verschillende fans en analisten beweert dat men Norris van een voorkeursbehandeling voorziet.

Voorkeur bij Norris

Volgens Ecclestone lijkt het erop dat McLaren de voorkeur geeft aan Norris vanwege zijn sterallure en marketingwaarde. "Het lijkt er wel op", zo citeert Motorsport.com de Brit. "McLaren geeft in de tweede seizoenshelft de voorkeur aan Norris. Piastri was aan het begin van het jaar duidelijk sneller." Bovendien stelt de voormalig Formule 1-baas dat men Piastri zelfs "vaker heeft afgeremd met verschillende middelen".

Frustraties Piastri

De voormalig F1-baas ziet dat Piastri in het begin van het jaar sneller was dan zijn teamgenoot, maar dat McLaren hem nu lijkt af te remmen. Dit zou volgens Ecclestone frustratie bij de Australiër veroorzaken, die merkt dat hij niet meer zomaar races kan winnen. "Je merkt aan Piastri dat het hem frustreert, dat het hem vermoeit en dat de discussies hem irriteren. De druk neemt toe en het ergert hem dat hij niet meer zomaar races kan winnen, terwijl Norris binnen het team duidelijk de voorkeur krijgt."