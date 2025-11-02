Ralf Schumacher spreekt zich uit over de geruchten dat McLaren Lando Norris zou voortrekken in de strijd om de wereldtitel. Volgens de oud-Formule 1-coureur is dat echter 'totale onzin'.

De geruchten gingen de laatste tijd dat er een soort voorkeursbehandeling aan het ontstaan zou zijn voor Norris binnen McLaren, maar volgens Schumacher is er totaal niks waar. In de F1-podcast van Sky Deutschland, Backstage Boxengasse, legt hij uit dat McLaren-teambaas Zak Brown alleen maar geinteresseerd is in de winst van de wereldtitel met de snelste coureur van het team, wie dat ook is. "Dat hele verhaal dat Zak Brown Norris zou voortrekken – totale onzin", zegt Schumacher. "Ik kan je één ding zeggen, en dat weet ik uit betrouwbare bron: Zak Brown trekt niemand voor, alleen degene die op dat moment zijn snelste coureur is. Het maakt hem totaal niet uit wie wereldkampioen wordt, als de titel maar naar het team gaat. Hij wil gewoon een wereldkampioen in zijn team. Hoe die heet, interesseert hem niet. Zak is een aardige vent, maar ook een keiharde zakenman."

Piastri voelt zich niet eerlijk behandeld?

Toch zit er volgens de Duitser een mogelijk probleem bij Oscar Piastri, de teamgenoot van Norris. Hij denkt dat Piastri het idee heeft dat hij nu niet eerlijk behandeld wordt, nu Norris beter is. "Je krijgt de indruk dat hij zich op dit moment niet eerlijk behandeld voelt", zegt Schumacher. "Dat hij denkt dat er dingen om hem heen zijn veranderd. En dat is heel gevaarlijk, weet ik uit eigen ervaring. Als je redenen begint te zoeken waarom het minder gaat - en bijvoorbeeld zegt dat de auto steeds anders aanvoelt of dat er ergens iets niet klopt - dan krijgt men van buitenaf al snel de indruk dat je niet meer tevreden bent. En dat zou natuurlijk funest zijn."

Schumacher wil vrijuit racen

Verder gaat Schumacher in op de interne regels bij McLaren, de zogenaamde papayarules. Hij vindt dat deze regels, nu er nog vier raceweekenden te gaan zijn, wel in de kast kunnen. "Ik vind dat ze de coureurs vanaf nu gewoon vrij moeten laten racen. Ook bij de pitstops zou er geen discussie meer moeten zijn. Wie vooraan rijdt, krijgt vanzelfsprekend prioriteit bij het maken van een pitstop. Op die manier kan er ook geen undercut meer plaatsvinden - zo gaat het immers ook bij andere teams. En als ze elkaar van de baan zouden rijden, dan is dat maar zo. Ik denk dat McLaren de twee rijders nu gewoon hun ding moet laten doen. Het team heeft alles wat het nodig heeft. Misschien wordt het na Brazilië wat makkelijker. Samenwerken zou dan alleen nog nodig kunnen zijn als Max Verstappen weer dichterbij komt."

