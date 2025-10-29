Brundle reageert op boegeroep Norris: 'Bizar dat het in Mexico was'
Het boegeroep dat Lando Norris over zich heen kreeg tijdens de Grand Prix van Mexico, ondanks zijn indrukwekkende overwinning, heeft veel stof doen opwaaien. Martin Brundle, voormalig coureur en analist bij Sky F1, vond het boegeroep 'bizar' en benadrukte dat fans vrij zijn om hun eigen emoties te uiten. De Brit won de race met een voorsprong van dertig seconden op Charles Leclerc, maar werd tijdens de podiumceremonie uitgejouwd.
De situatie rondom de jonge Brit is opmerkelijk, want ondanks zijn dominante prestatie in Mexico, waar hij terugkeerde naar de top van het klassement met een één punt voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri, was niet iedereen blij met zijn overwinning. Tijdens de traditionele interviews na de race, was er luide boegeroep te horen vanuit het iconische stadiongedeelte, die ook tijdens de podiumceremonie aanhielden.
Brundle en Lazenby
De uitspraken van Brundle en Sky F1-presentator Simon Lazenby werden gedaan tijdens Sky's 'The F1 Show' podcast. Lazenby ontkrachtte de theorie dat de boegeroep te maken hadden met een vermeende voorkeur van McLaren voor Norris. Hij verwees naar een eerdere race in Hongarije, waar de Brit zijn overwinning opgaf aan Piastri. "Lando antwoordde terecht dat hij twee jaar geleden in Hongarije de race had kunnen winnen, maar hij gaf de plek terug aan Oscar Piastri om die te winnen," aldus Lazenby.
Vreemd in Mexico
Brundle vervolgt: "Het is gewoon vreemd dat het in Mexico gebeurde. Maar ik heb heel, heel lang geleden geleerd dat je fans niet vertelt wat ze moeten denken, of wat ze wel of niet moeten zeggen. Ze doen wat ze voelen. En dat is ook terecht. Als hij Sergio Pérez drie jaar op rij in de eerste bocht had aangeraakt of zoiets, had ik het in Mexico kunnen begrijpen. Dus ik denk dat het gewoon een misverstand is van de situatie."
