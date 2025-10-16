De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten is deze donderdag officieel begonnen met de mediadag. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent, voordat de actie op de baan begint in Austin, Texas.

Max Verstappen kon tijdens de wedstrijd in Singapore wat punten goedmaken op beide McLaren-coureurs. Hij hoopt dat Red Bull Racing weer een stap vooruit heeft gezet om het gat verder te dichten naar Oscar Piastri en Lando Norris. Of de Limburger na 2026 bij de energiedrankfabrikant blijft, is nog steeds de vraag. George Russell heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw Mercedes-contract, maar daarin zou een clausule staan waarin er toch een plekje voor Verstappen kan komen bij de Zilverpijlen. Tevens heeft een Brits platform gelekt hoe hoog het salaris van Russell wel niet zal zijn. Verder heeft de FIA het hitteplan in werking gesteld voor het aankomende sprintweekend en heeft het reglementswijzigingen voor de hagelnieuwe power units van 2026 bekendgemaakt. Ondertussen verloopt de reis van Yuki Tsunoda richting Texas niet bepaald soepel.

Verstappen hoopt in de VS "weer een beetje te verbeteren" na positief weekend in Singapore

Max Verstappen hoopt met Red Bull Racing dit weekend in de Verenigde Staten "weer een beetje beter" te kunnen presteren, nadat er volgens de Nederlander in Singapore een positieve stap vooruit is gezet. "We hebben de laatste tijd sterke races gehad en willen dit momentum vasthouden. Hopelijk kunnen we dit weekend nog een beetje beter presteren. Deze week ben ik in de fabriek geweest, waar ik me heb voorbereid op de simulator, en het team heeft echt hard gewerkt. We hebben geanalyseerd waar we kunnen verbeteren", zo blikte de viervoudig wereldkampioen vooruit op het Grand Prix-weekend op COTA. Lees hier het hele artikel over de vooruitblik van Max Verstappen op het Circuit of the Americas.

'Dit is het nieuwe salaris van George Russell na tekenen nieuw contract'

Hoewel George Russell en Mercedes er regelmatig op hamerden dat het allemaal wel goed zou komen, gingen er toch de nodige geruchten door de paddock over gesteggel in de onderhandelingen over een nieuw contract. Volgens verschillende berichten zouden Mercedes en Russell het onder meer oneens zijn geweest over de lengte van het contract én - niet geheel onbelangrijk - het salaris voor Russell. The Indepedent weet te melden hoeveel de Brit per seizoen gaat verdienen. Lees hier het hele artikel over het salaris van George Russell bij Mercedes.

FIA komt met officiële hittewaarschuwing voor GP Verenigde Staten en grijpt in

Het wordt een heet en zonnig sprintweekend op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas. Op zaterdag worden de hoogste temperaturen verwacht van maar liefst 34°C. De vrijdag en de zondag worden ook geen pretje met temperaturen van 32°C en 31°C, respectievelijk. De internationale autosportbond heeft daarom het hitteplan ingezet. Coureurs mogen nu een bepaald koelvest dragen dat in samenwerking hangt met een koelsysteem in de auto. In het vest wordt een gekoelde vloeistof rondgepompt via verschillende tubes om oververhitting van de coureur tegen te gaan. Niet alle coureurs zijn hier fan van, waaronder Max Verstappen, omdat het niet comfortabel zit in de cockpit. Ook het minimumgewicht van de auto's moet omhoog. Lees hier het hele artikel over het heat hazard-protocol in Austin.

'Clausule in contractverlenging Russell geeft Verstappen alsnog kans op Mercedes-transfer'

De kogel was afgelopen woensdag eindelijk door de kerk: Kimi Antonelli en George Russell blijven bij Mercedes volgend jaar. Voor in ieder geval de laatstgenoemde zou het gaan om een meerjarige deal. Echter, naar verluidt staat er wel een clausule in het nieuwe contract en kan hij na 2026 alsnog de Zilverpijlen verlaten. Er zouden niet alleen discussies zijn geweest over een salarisverhoging, maar Russell zou ook meer controle over zijn toekomst willen. Die controle heeft Russell naar verluidt gekregen. Mercedes heeft Russell alleen voor 2026 bevestigd en er wordt wel gesproken over een meerjarige deal, maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com staat er een opvallende clausule in het contract. Hij zou namelijk zelf het contract mogen ontbinden na 2026, als blijkt dat Mercedes geen competitieve auto heeft gebouwd volgens de nieuwe technische reglementen. Lees hier het hele artikel over de clausule in het nieuwe contract van George Russell.

'Tsunoda na aankomst in de VS direct apart genomen door de douane'

Yuki Tsunoda maakt zich op voor ronde negentien van het wereldkampioenschap, dat dit weekend in Austin, Texas, plaatsvindt. De Japanner knokt voor lijfsbehoud binnen het Red Bull-programma, als teamgenoot van Max Verstappen. Zo klinkt de naam van Isack Hadjar als mogelijke vervanger voor komend jaar, en Helmut Marko liet eerder al doorschemeren dat er rond de Grand Prix van Mexico een beslissing zal worden genomen. De Japanner kende geen vlekkeloze start in de Verenigde Staten, zo meldt de Slowaakse F1-journalist Stevo Eisele. Tsunoda werd na aankomst van zijn vlucht direct apart genomen door de douane, iets wat afgelopen jaar voor het raceweekend in Las Vegas ook al het geval was. Lees hier het hele artikel over de moeizame reis van Yuki Tsunoda richting Amerika.

FIA maakt maatregelen bekend voor 2026 in het geval nieuwe power units floppen

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft veranderingen aan de motorreglementen van 2026 bekendgemaakt. Er zijn zorgen over hoe competitief de power units zullen zijn en mogelijke grote verschillen in de prestaties tussen de motorleveranciers. Het moet daarom vanaf volgend jaar makkelijker worden voor een fabrikant om inhaalslagen te maken. De FIA, FOM (Formula One Management), de teams en de motorleveranciers werken constant samen richting de nieuwe technische reglementen. Deze worden steeds gedetailleerder. De vier partijen zijn nu geland op een zogeheten ADUO-concept, waarbij ADUO staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities, oftewel extra ontwikkelings- en upgrademogelijkheden. Lees hier het hele artikel over de aanpassingen aan het motorreglement van volgend jaar.

