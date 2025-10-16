Max Verstappen hoopt met Red Bull Racing dit weekend in de Verenigde Staten "weer een beetje beter" te kunnen presteren, nadat er volgens de Nederlander in Singapore een positieve stap vooruit is gezet.

Red Bull Racing lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. Na een zeer matige eerste seizoenshelft lijkt in ieder geval Max Verstappen beter uit de voeten te kunnen met de RB21, wat heeft geresulteerd in overwinningen in Monza en Azerbeidzjan en de tweede plaats in Singapore. Met nog zes raceweekenden te gaan doet Verstappen ineens weer mee om de strijd om het wereldkampioenschap, al is het gat naar klassementsleider Oscar Piastri zeer fors met 63 punten.

Positieve stap in Singapore

"We hebben een positieve stap gezet in Singapore", blikt Verstappen vooruit. "We hebben de laatste tijd sterke races gehad en willen dit momentum vasthouden. Hopelijk kunnen we dit weekend nog een beetje beter presteren. Deze week ben ik in de fabriek geweest, waar ik me heb voorbereid op de simulator, en het team heeft echt hard gewerkt. We hebben geanalyseerd waar we kunnen verbeteren."

Vinden van de juiste balans

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Dit circuit draait om het vinden van de juiste balans in de setup tussen rechte-lijn snelheid en downforce voor de snelle, vloeiende bochten. De hobbels kunnen het ook altijd lastig maken. Austin is een coole stad met geweldig eten, dus het is altijd leuk om daar te racen. Het is weer een sprintweekend, dus we moeten snel op snelheid komen, omdat er minder tijd is om dingen af te stemmen. Maar dit zal voor iedereen een uitdaging zijn."

