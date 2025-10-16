Het is eindelijk zover: George Russell heeft zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gezet bij het team van Mercedes. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Zo blijkt ook uit het salaris dat de Britse rijder zal gaan opstrijken met zijn nieuwe contract.

Hoewel Russell en Mercedes er regelmatig op hamerden dat het allemaal wel goed zou komen, gingen er toch de nodige geruchten door de paddock over gesteggel in de onderhandelingen. Volgens verschillende berichten zouden Mercedes en Russell het onder meer oneens zijn geweest over de lengte van het contract én - niet geheel onbelangrijk - het salaris voor Russell. In Singapore krijgt de Britse rijder op de persconferentie opnieuw vragen over zijn toekomst: "Nee, ik heb geen updates om te geven. Ik heb toch gezegd dat jij de eerste bent die het te horen krijgt als er iets is om te melden?", zo reageerde hij lichtelijk geïrriteerd in Singapore.

Nieuws voor Austin

Inmiddels zijn we twee weken verder en weten we dat Russell eindelijk zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis heeft gezet, enkele weken na zijn klinkende en dominante zege op de straten van Singapore. Of dat uiteindelijk de overwinning is die de deal over de streep heeft getrokken, dat zal gissen zijn. Wél is nu eindelijk de duidelijkheid voor het team van Mercedes aanwezig richting 2026. Men zal dan opnieuw met Russell én Andrea Kimi Antonelli het seizoen aanvangen.

Wat gaat Russell verdienen?

Naar het schijnt zou de Brit zelfs zijn krabbel hebben gezet onder een meerjarige verbintenis, waardoor hij wel even hoog en droog zit bij de Zilverpijlen. De grote vraag is nu natuurlijk: wat heeft Russell qua betaling uit de onderhandelingen weten te trekken? The Independent weet te melden dat het gaat om een bedrag van om en nabij de dertig miljoen pond per jaar, omgerekend zo'n 34,5 miljoen euro. Daarmee wordt de nummer vier in het wereldkampioenschap de bestbetaalde coureur na Max Verstappen van Red Bull Racing en Lewis Hamilton van Ferrari.

