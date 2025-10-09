Max Verstappen ligt weer in de clinch met de FIA, met dit keer het koelvest dat tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Singapore voor het eerst door de coureurs werd gebruikt. De Nederlander hekelt vooral het feit dat de coureurs vanaf 2026 niet meer zelf mogen kiezen of ze het willen gebruiken.

Verstappen en de FIA hebben sinds de Nederlander in 2015 zijn debuut maakte in F1 al een paar keer in de clinch gelegen. Zo had Verstappen vaak commentaar op penalty's die hij van de FIA kreeg en de richtlijnen voor de coureurs als het aankomt op inhalen op de baan. Ook de regels omtrent de sprintraces, kortere races en de C6-band zijn recent irritatiepunten geweest voor de Nederlander, die daar nu weer iets aan heeft toegevoegd: het koelvest.

Verstappen over koelvest in F1

Verstappen stelt tegenover Viaplay dat hij geen fan is van het koelvest dat de coureurs afgelopen weekend in Singapore voor het eerst hebben gebruikt. "Dat koelvest wordt na vijftien of twintig minuten toch wel warm, dus daar heb je toch niks aan." De temperaturen in Singapore waren zo warm en de luchtvochtigheid zo hoog, dat het volgens de FIA noodzaak was dat alle coureurs deze vesten gingen gebruiken voor hun eigen veiligheid.

Verstappen hekelt verplichting koelvest

Volgens Verstappen zou het koelvest ook geen verplichting moeten zijn, maar een keuze die elke coureur zelf mag maken mocht het tijdens een raceweekend van kracht zijn. "Ik vind ook dat het een optie moet zijn, dat je zelf mag kiezen of je het koelvest wel of niet draagt. Dit seizoen mag dat nog, maar volgend seizoen momenteel nog niet. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Dat vind ik een beetje belachelijk. Daar moeten we het nog over hebben, want het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid en hoe je jezelf daarbij voelt. Dat moeten ze je niet aan je verplichten."

