'Tsunoda na aankomst in de VS direct apart genomen door de douane'

Yuki Tsunoda kende geen vlekkeloze aankomst in de Verenigde Staten, zo meldt de Slowaakse F1-journalist Stevo Eisele. Tsunoda werd na aankomst van zijn vlucht direct apart genomen door de douane, iets wat afgelopen jaar voor het raceweekend in Las Vegas ook al het geval was.
De Red Bull-coureur maakt zich op voor ronde negentien van het wereldkampioenschap, dat dit weekend in Austin, Texas, plaatsvindt. De Japanner knokt voor lijfsbehoud binnen het Red Bull-programma, als teamgenoot van Max Verstappen. Zo klinkt de naam van Isack Hadjar als mogelijke vervanger voor komend jaar, en Helmut Marko liet eerder al doorschemeren dat er rond de Grand Prix van Mexico een beslissing zal worden genomen.
Tsunoda werd even apart genomen
Tsunoda reisde eerder deze week af naar de Verenigde Staten, waar hij na zijn elf uur durende vlucht opnieuw even apart werd genomen. Ook vorig seizoen gebeurde dat, destijds op de vooravond van de race in Las Vegas. Toen werd hij tweeënhalf uur vastgehouden in een klein kamertje zonder telefoon, vanwege onduidelijkheden in zijn immigratiepapieren.
“Een vriendelijke herinnering dat zelfs F1-coureurs meestal gewone kleding dragen, hun eigen bagage meeslepen, last hebben van een jetlag en ook gewoon in de rij moeten staan bij de paspoortcontrole. Ze kunnen zelfs onverwachte problemen tegenkomen, iets wat Yuki ook dit keer weer stress bezorgde,” schrijft Eisele op Instagram.
Wat de reden is dat de 25-jarige Red Bull-coureur ditmaal even apart werd genomen, is niet duidelijk. Wel is het opnieuw met een sisser afgelopen, en Tsunoda kan zich dan ook probleemloos opmaken voor het raceweekend dat voor hem ligt.
