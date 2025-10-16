De kogel was afgelopen woensdag eindelijk door de kerk: Kimi Antonelli en George Russell blijven bij Mercedes volgend jaar. Voor in ieder geval de laatstgenoemde zou het gaan om een meerjarige deal. Echter, naar verluidt staat er wel een clausule in het nieuwe contract en kan hij na 2026 alsnog de Zilverpijlen verlaten.

Russell zal er na dit jaar al zeven seizoenen in de Formule 1 opzitten. Zoals alle coureurs in de koningsklasse wil hij niets liever dan wereldkampioen worden. De Brit bracht zijn eerste drie jaar door bij Williams en dus waren zijn kansen om een titel of überhaupt een overwinning te scoren minimaal. Mercedes besloot voor 2022 Valtteri Bottas aan de kant te schuiven en Russell in te zetten - een gouden mogelijkheid voor Russell om voor het wereldkampioenschap te gaan. Mercedes was immers acht keer op rij eerste geworden bij de constructeurs.

Artikel gaat verder onder video

Clausule Russell kan impact hebben op toekomst Verstappen

Helaas voor Russell kreeg Mercedes de technische reglementen rondom het groundeffect niet zo goed onder de knie als Red Bull Racing en McLaren. Hij heeft tot dusver wel vijf Grands Prix op zijn naam kunnen schrijven - São Paulo in 2022, Oostenrijk en Las Vegas in 2024, en Canada en Singapore dit jaar - maar het wereldkampioenschap is keer op keer buiten bereik geweest.

Dat Russell heeft besloten om volgend jaar bij Mercedes te blijven, komt niet als een verrassing. Nadat Max Verstappen afgelopen zomer bevestigde Red Bull niet te verlaten, was er eigenlijk geen andere plek meer voor Russell. Toch bleef de bevestiging van een contractverlenging lang uit. Er zouden niet alleen discussies zijn geweest over een salarisverhoging, maar Russell zou ook meer controle over zijn toekomst willen.

Related image

Die controle heeft Russell naar verluidt gekregen. Mercedes heeft Russell alleen voor 2026 bevestigd en er wordt wel gesproken over een meerjarige deal, maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com staat er een opvallende clausule in het contract. Hij zou namelijk zelf het contract mogen ontbinden na 2026, als blijkt dat Mercedes geen competitieve auto heeft gebouwd volgens de nieuwe technische reglementen. Het is vergelijkbaar met de clausule waar Lewis Hamilton gebruik van maakte om eerder dan verwacht bij Ferrari te tekenen.

Qua timing zou dat perfect uit kunnen komen voor Russell: de contracten van Fernando Alonso en Lewis Hamilton, de oudste coureurs op de grid, lopen dan af, en Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff blijven naar verluidt geïnteresseerd in een samenwerking - genoeg opties dus voor Russell, mocht hij zijn jacht op een WK-titel bij een team willen vervolgen.

Niet alleen geeft deze clausule Russell de kans om Mercedes vroegtijdig te verlaten, maar eveneens Verstappen de kans om de handen ineen te slaan met Mercedes voor het F1-seizoen van 2027.

Gerelateerd