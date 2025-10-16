Er worden hoge temperaturen verwacht voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en dus wordt het hitteplan in werking gesteld door de FIA. Dit heeft wedstrijdleider Rui Marques laten weten. De auto's zullen een aanpassing moeten ondergaan en de coureurs eventueel ook.

Het wordt een heet en zonnig sprintweekend op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas. Op zaterdag worden de hoogste temperaturen verwacht van maar liefst 34°C. De vrijdag en de zondag worden ook geen pretje met temperaturen van 32°C en 31°C, respectievelijk. De internationale autosportbond heeft daarom het hitteplan ingezet. Coureurs mogen nu een bepaald koelvest dragen dat in samenwerking hangt met een koelsysteem in de auto. In het vest wordt een gekoelde vloeistof rondgepompt via verschillende tubes om oververhitting van de coureur tegen te gaan. Niet alle coureurs zijn hier fan van, waaronder Max Verstappen, omdat het niet comfortabel zit in de cockpit. Het is niet verplicht om het te gebruiken, ook al is er een heat hazard-protocol, maar daar kan in 2026 verandering in komen.

Minimumgewicht omhoog

Om het eerlijk te maken tussen coureurs die het relatief zware koelvest wél willen dragen en coureurs die het niet willen dragen, gaat het minimumgewicht van de auto omhoog voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie zijn de auto's ieder 2kg zwaarder dan normaal en voor de Sprint en de zondagsrace zijn ze 5kg zwaarder dan normaal. De teams kunnen het minimumgewicht van de auto omhoog laten brengen door ballast toe te voegen. Gebruikt je coureur geen koelvest, dan zal je dus extra ballast moeten gebruiken.

