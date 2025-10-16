De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft zojuist veranderingen aan de motorreglementen van 2026 bekendgemaakt. Er zijn zorgen over hoe competitief de power units zullen zijn en mogelijke grote verschillen in de prestaties tussen de motorleveranciers. Het moet daarom vanaf volgend jaar makkelijker worden voor een fabrikant om inhaalslagen te maken.

De 1,6 liter V6-turbohybride blijft voor volgend jaar, maar de MGU-H wordt uit de power unit gehaald om kosten te besparen. Dat maakte het aantrekkelijk voor Audi en Ford om hun intrede te maken en voor Honda om te blijven. Ook General Motors komt er vanaf waarschijnlijk 2029 bij. Tegelijkertijd zal de MGU-K, de elektrische motor, flink worden opgeschroefd tot 350kW (470pk). Men hoopt veel meer elektrisch vermogen te gebruiken en minder vermogen vanuit de verbrandingsmotor om zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. De benzine voor 2026 zal tevens 100% duurzaam worden om te proberen de koningsklasse CO2-neutraal te maken vanaf 2030. Om de prestaties van de auto's verder omhoog te krijgen, zal er gebruik worden gemaakt van actieve aerodynamica.

Geen engine freeze, maar het ADUO-concept

De FIA, FOM (Formula One Management), de teams en de motorleveranciers werken constant samen richting de nieuwe technische reglementen. Deze worden steeds gedetailleerder. De vier partijen zijn nu geland op een zogeheten ADUO-concept, waarbij ADUO staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities, oftewel extra ontwikkelings- en upgrademogelijkheden. In de Formule 1 wil men zo snel mogelijk een engine freeze zoals we die nu hebben, waarbij er niet tot nauwelijks gesleuteld mag worden aan de motoren, om zoveel mogelijk de kosten te drukken. De FIA ziet echter in dat het onwaarschijnlijk is dat alle motorleveranciers en alle F1-teams meteen goed uit de startblokken zullen komen volgend jaar.

Wanneer mogen motorfabrikanten upgrades brengen?

Het ADUO-concept is bedoeld om motorfabrikanten die qua prestaties aanzienlijk achterlopen op de concurrentie, meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, zo werd uitgelegd in een virtuele meeting van de World Motor Sport Council. De prestaties van alle power units worden continu gemeten en na de zesde race, de twaalfde race en de achttiende race (na elk kwart van het seizoen dus) kan de ADUO worden toegewezen om een ​​dergelijke situatie aan te pakken.

Er kunnen extra mogelijkheden komen om de homologatie (de basis, het ontwerp en de bouw) van de power unit te wijzigen, de limiet van de budgetcap kan omhoog worden gegooid en extra testuren kunnen worden uitgedeeld.

Bovendien zijn er maatregelen ingevoerd om motorfabrikanten die te maken kunnen krijgen met ernstige betrouwbaarheidsproblemen, die onder de budgetcap tot grote schade kunnen leiden, verlichting te bieden binnen de budgetcap.

Red Bull Racing zal in 2026 uitkomen met een eigen Red Bull Power Trains-motor, waarbij de batterij wordt geleverd door de Ford Motor Company. Flopt de krachtbron achterin de bolide van Max Verstappen, dan zullen ze dus vaker en met meer mogelijkheden de kans krijgen om inhaalslagen te maken.

