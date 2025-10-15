Welkom bij de GPFans Recap! Het belangrijkste nieuws van de afgelopen dag zetten we even voor je op een rijtje.

Vandaag maakte Mercedes dan eindelijk bekend hoe de line-up van volgend jaar eruitziet. Red Bull Racing zou een slimmigheidje hebben toegepast om de raceweekenden te optimaliseren en bandenleverancier Pirelli maakt zich grote zorgen over de data die teams achterhouden. Hierdoor kan het ontwikkelen van de 2026-banden een grote gok worden. Dit is de GPFans Recap van woensdag 15 oktober.

Russell en Antonelli tekenen allebei contractverlenging bij Mercedes

Het Formule 1-team van Mercedes heeft besloten om volgend jaar met dezelfde coureurs door te gaan. Kimi Antonelli en George Russell hebben ieder hun handtekening gezet onder een nieuw contract. Dit heeft Mercedes zojuist aangekondigd. Alles over de contractverlengingen van Russell en Antonelli lezen? Klik hier!

'Veelbelovende signalen bij Audi: 2026-motor doorbreekt grens van 400 kW'

Daar waar velen in de paddock denken dat Mercedes komend jaar met een bom van een motor de Formule 1 zal bestormen, wijst de Italiaanse tak van Motorsport.com juist op signalen die erop wijzen dat Audi zich met zijn power unit mogelijk gaat mengen in de top van het veld. Alles lezen over de ontwikkelingen bij Audi? Klik hier!

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'

Bandenleverancier Pirelli uit zijn zorgen over de ontwikkeling van de 2026-banden. Het merk is daarbij afhankelijk van de teams die tijdens de testdagen met de conceptbanden rijden. De data van die tests loopt echter zo ver uiteen dat Pirelli vermoedt dat de teams niet het achterste van hun tong laten zien. Op die manier worden de banden volgens het merk niet op de juiste manier ontwikkeld, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport. Lezen waarom dit een probleem kan gaan worden? Klik hier!

'Red Bull gebruikt CFD steeds vaker om raceweekenden te optimaliseren'

Red Bull Racing is na de zomerstop gestart met een nieuwe werkwijze binnen het team. Dr. Helmut Marko onthulde dat er tegenwoordig meer wordt geluisterd naar de feedback van de coureurs. Volgens AutoRacer gebruikt Red Bull tegenwoordig ook steeds vaker Computational Fluid Dynamics (CFD) als tool om de raceweekenden te optimaliseren, een instrument dat eerder bedoeld was voor de ontwikkeling van de wagens. Lezen hoe Red Bull dit toepast en waarom zij dit doen? Klik hier!

'Verkrachtingszaak in huize Schumacher aan het licht: Australische coureur verdachte'

Een schokkende beschuldiging heeft de wereld van de autosport én Duitsland op zijn kop gezet. Een Australische coureur die een goede band zou hebben met Mick Schumacher, wordt beschuldigd van verkrachting én mishandeling op het landgoed van de familie Schumacher in Gland. Het zou gaan om een incident uit november 2019 en de beschuldigingen zijn nu onderwerp van een rechtszaak, zo weet 24 Heures te melden. Alles lezen over de zaak? Klik hier!

