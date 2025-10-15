BREAKING: Russell en Antonelli tekenen allebei contractverlenging bij Mercedes
Het Formule 1-team van Mercedes heeft besloten om volgend jaar met dezelfde coureurs door te gaan. Kimi Antonelli en George Russell hebben ieder hun handtekening gezet onder een nieuw contract. Dit heeft Mercedes zojuist aangekondigd.
Russell pakte in zijn debuutseizoen voor de Duitse formatie zijn allereerste Grand Prix-overwinning, in São Paulo in 2022. De teller staat inmiddels op vier, nadat hij ook zegevierde in Oostenrijk en Las Vegas in 2024 en eerder dit jaar in Canada. Russell zal volgend seizoen weer in het zilver en zwart te zien zijn, want Mercedes heeft officieel bekendgemaakt dat hij een contractverlenging heeft getekend. Hij wordt opnieuw vergezeld door Antonelli, die een tweede kans krijgt.
Tweede kans voor Antonelli
Antonelli heeft in zijn debuutseizoen van de Formule 1 hoogte- en dieptepunten gekend. Tijdens zijn allereerste Grand Prix in Australië reed hij knap van de zestiende naar de vierde plaats, vlak achter Russell. In de sprintkwalificatie in Miami versloeg hij de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris voor de pole position. Zijn eerste podium pakte hij in Canada. Hij is echter ook acht keer al buiten de punten geëindigd, waaronder door vier uitvalbeurten. De 18-jarige uit Bologna staat momenteel als zevende in de tussenstand met 88 punten.
Verstappen nog niet naar Mercedes
Van Antonelli werd al wel verwacht dat hij een contractverlenging zou krijgen, maar eerder in 2025 hing er nog een vraagteken boven de toekomst van Russell. Er bestond namelijk een kans dat hij zijn stoeltje kwijt zou raken aan Max Verstappen, mocht hij Red Bull Racing verlaten. De Nederlander liet in de zomer echter weten dat hij had besloten om bij de energiedrankfabrikant te blijven. Vervolgens moesten Russell en Mercedes om de tafel om de details uit te werken voor het nieuwe contract en dit heeft een paar maanden geduurd.
De line-up van Mercedes blijft dus voor in ieder geval 2026 hetzelfde.
