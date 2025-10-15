Daar waar velen in de paddock denken dat Mercedes komend jaar met een bom van een motor de Formule 1 zal bestormen, wijst de Italiaanse tak van Motorsport.com juist op signalen die erop wijzen dat Audi zich met zijn power unit mogelijk gaat mengen in de top van het veld.

Hoewel de Formule 1 zich opmaakt voor ronde negentien van het wereldkampioenschap, in Austin, Texas, wordt er op de achtergrond natuurlijk al volop gewerkt aan de wagens en motoren voor volgend seizoen. Audi zal als nieuwkomer met zijn eigen krachtbron komen, en hoewel dat veel risico’s met zich meebrengt, zijn er signalen die veelbelovend zijn voor het team dat momenteel nog als Kick Sauber op de startgrid staat.

'Audi doorbreekt grens van 400 kW'

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto houdt zich bij Sauber momenteel bezig met de ontwikkeling van de power unit, iets wat hij in zijn tijd bij Ferrari ook al deed. Komend jaar zal de krachtbron echter meer leunen op de elektrische componenten, en volgens geruchten in de paddock zouden de technici van Audi een doorbraak hebben bereikt met hun power unit. De verbrandingsmotor zou de grens van 400 kW aan vermogen hebben doorbroken, wat neerkomt op ongeveer 540 pk.

Krachtsverhouding

Het Italiaanse medium stelt wel dat Mercedes nog steeds de beste papieren heeft om vanaf komend jaar de krachtigste motor op de grid te brengen. Ferrari worden eveneens grote kansen toegedicht, maar over Honda, Audi en Red Bull Powertrains bestaan nog altijd de nodige twijfels.

