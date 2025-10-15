Bandenleverancier Pirelli uit zijn zorgen over de ontwikkeling van de 2026-banden. Het merk is daarbij afhankelijk van de teams die tijdens de testdagen met de conceptbanden rijden. De data van die tests loopt echter zo ver uiteen dat Pirelli vermoedt dat de teams niet het achterste van hun tong laten zien. Op die manier worden de banden volgens het merk niet op de juiste manier ontwikkeld, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport.

Hoewel het huidige seizoen nog volop aan de gang is, zijn de teams achter de schermen al druk bezig met de voorbereiding op komend jaar. Ook Pirelli heeft daarin werk te doen: het rubber verandert volgend seizoen en daarom heeft de bandenfabrikant verschillende testdagen ingepland. Teams rijden tijdens die dagen met zogeheten mulecars, zodat de verzamelde data niet direct bruikbaar is voor hun eigen ontwikkeling. Toch voorziet Pirelli een probleem voor komend jaar als de teams ‘blufpoker’ blijven spelen.

'Grote verschillen'

Pirelli heeft de opdracht gekregen om de banden voor volgend seizoen te ontwikkelen, maar krijgt data toegestuurd die volgens het merk niet kan kloppen. "Bij een relatief strikt reglement zou je verwachten dat de aangeleverde cijfers allemaal binnen een vergelijkbare marge vallen. Maar dat blijkt hier duidelijk niet het geval. De bandentechnici klagen dat de spreiding in de aangeleverde simulaties enorm groot is. Als je die waarden zou geloven, zou dat wijzen op aanzienlijke snelheidsverschillen tussen de auto’s", aldus het medium.

Pirelli ontwikkelt met 'blinddoek' om

Wanneer teams bewust te lage waarden doorgeven, kan dat uiteindelijk leiden tot bandschade, waardoor er volgend seizoen tijdens races plotseling lekke banden kunnen ontstaan. Aan de andere kant van de medaille staat Pirelli zelf, dat uit voorzorg juist conservatiever te werk zou kunnen gaan. Mocht het bandenmerk dat doen op basis van onjuiste data, dan lijdt de performance daaronder en dat zou volgend seizoen dan tot een veelgehoorde klacht kunnen leiden.

