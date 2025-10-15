Red Bull Racing is na de zomerstop gestart met een nieuwe werkwijze binnen het team. Dr. Helmut Marko onthulde dat er tegenwoordig meer wordt geluisterd naar de feedback van de coureurs. Volgens AutoRacer gebruikt Red Bull tegenwoordig ook steeds vaker Computational Fluid Dynamics (CFD) als tool om de raceweekenden te optimaliseren, een instrument dat eerder bedoeld was voor de ontwikkeling van de wagens.

In het huidige tijdperk van de Formule 1 kunnen teams niet zomaar eindeloos aan de ontwikkeling van hun wagens werken. De ontwikkelingstijd wordt namelijk verdeeld op basis van de positie in het constructeurskampioenschap: de kampioen krijgt de minste tijd, de hekkensluiter juist de meeste. Teams gebruiken de windtunnel om de aerodynamische luchtstromen in kaart te brengen, en de CFD-tijd wordt gezien als een soort virtuele windtunnel. Juist dat zou Red Bull nu inzetten om de Grand Prix-weekenden te verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

Aangepaste werkwijze Red Bull Racing

Onder leiding van Laurent Mekies is bij Red Bull Racing een nieuwe technische koers ingeslagen, waarbij de engineeringachtergrond van de Fransman één van de redenen was om hem als vervanger van Christian Horner aan te stellen. Het raceweekend wordt tegenwoordig anders aangevangen dan voorheen, en ondanks dat de meeste teams al flink bezig zijn met de 2026-wagen, brengt Red Bull nog steeds updates mee.

Computational Fluid Dynamics

Het Italiaanse medium meldt dat CFD een belangrijke rol speelt in de huidige aanpak van de raceweekenden bij Red Bull. Na de tweede vrije training wordt namelijk niet alleen de simulator ingezet om de afstelling te verfijnen; CFD wordt ook gebruikt om de bandentemperatuur te analyseren. Tijdens het raceweekend in Bakoe was het CFD-werk op vrijdagavond cruciaal om de oververhittingsproblemen van de voorbanden op te lossen, een euvel waar Max Verstappen veel last van had. Ook heeft Red Bull veel waardevolle kennis opgedaan door het gebruik van de CFD-tool. Daarmee kon het team in Bakoe de hoek van de voorwielen analyseren en vergelijken met de basisafstelling waarmee het naar Azerbeidzjan was afgereisd. Uiteindelijk leidde dit tot de poleposition en overwinning voor Verstappen.

Gerelateerd