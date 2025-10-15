Een schokkende beschuldiging heeft de wereld van de autosport én Duitsland op zijn kop gezet. Een Australische coureur die een goede band zou hebben met Mick Schumacher, wordt beschuldigd van verkrachting én mishandeling op het landgoed van de familie Schumacher in Gland. Het zou gaan om een incident uit november 2019 en de beschuldigingen zijn nu onderwerp van een rechtszaak, zo weet 24 Heures te melden.

De vermeende misdaad zou hebben plaatsgevonden in een periode waarin de coureur regelmatig verbleef op het landgoed van de Schumachers om lange reizen tussen Oceanië en Europa te voorkomen. De beschuldigde coureur zou na een feestje een verpleegster misbruikt hebben, die deel uitmaakte van het medische team dat zorg droeg voor zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, Michael Schumacher. De avond begon onschuldig met een potje biljart, maar eindigde in een nachtmerrie. "De verdachte, een Australiër van eind dertig, verdient zijn geld met de autosport en rijdt in eenzitters. Hij is nu een relatief onbekende en geschorst wegens doping. Vóór 2019 had hij echter tevergeefs geprobeerd de Formule 1 te bereiken", zo wordt de verdachte beschreven.

Artikel gaat verder onder video

Bewusteloos

Volgens de aanklacht ontmoetten de coureur en de verpleegster elkaar op de avond van 23 november 2019 in de biljartkamer van het landgoed. Na een avond vol cocktails voelde de verpleegster zich onwel en werd zij door collega's naar een personeelskamer gebracht. De coureur zou later die nacht zijn kans hebben gegrepen om haar te misbruiken, terwijl zij bewusteloos was. De volgende dag herinnerde de verpleegster zich niets van het voorval, maar ontdekte zij aanwijzingen die haar vermoedens wekten. Hoewel ze aanvankelijk aarzelde om het incident te melden uit angst voor haar baan, besloot ze uiteindelijk in januari 2022 een aangifte in te dienen. De beschuldigde, die in 2024 in Zwitserland zijn kant van het verhaal kwam vertellen, beweert dat de handeling met wederzijdse instemming was.

Afwezig

Het proces tegen de Australische coureur staat gepland, maar het is onzeker of hij aanwezig zal zijn. De coureur heeft namelijk al maanden niets van zich laten horen. De advocaten van beide partijen hebben tot op heden geen commentaar gegeven, terwijl ook de familie Schumacher niet reageerde op verzoeken om een verklaring. Zij staan overigens - met de gehele familie - buiten schot in de zaak. Geen van de Schumachers zou namelijk aanwezig geweest zijn op het landgoed ten tijde van het misdrijf in 2019. De zaak blijft zich ontwikkelen en trekt de aandacht van de autosportwereld en het grote publiek. Woensdag zou de zaak verder opgepakt worden, al is het de vraag of de verdachte acte de presence geeft.

Gerelateerd