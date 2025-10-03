FIA oordeelt na incident in pitstraat, Red Bull tevreden in Singapore | GPFans Recap
Welkom bij de GPFans Recap van vrijdag 3 oktober. Het raceweekend in Singapore werd vandaag geopend met de eerste en tweede vrije training. In dit artikel vind je de belangrijkste nieuwtjes van de dag terug.
Fernando Alonso was na het vallen van de vlag in de eerste vrije training de snelste, terwijl Oscar Piastri in de tweede oefensessie de beste tijd noteerde. Max Verstappen eindigde beide sessies als derde, maar hield daar wel een positief gevoel aan over richting de rest van het raceweekend. Daarnaast moest de FIA zich nog buigen over een botsing in de pitstraat tussen Lando Norris en Charles Leclerc. Dit is de GPFans Recap.
Alonso de snelste coureur in VT1 Singapore, Piastri verslaat Hadjar en Verstappen in tweede training
De openingssessie in Singapore viel ten prooi aan Fernando Alonso, toch was er ook een klein brandje te zien. Lezen hoe de eerste vrije training in Singapore verliep? Klik hier! De tweede vrije training werd tot tweemaal toe stilgelegd, maar Oscar Piastri liet uiteindelijk de snelste tijd noteren. Lezen hoe VT2 verliep? Klik hier!
Verstappen velt oordeel na openingssessies: "Hebben wat meer snelheid nodig"
Max Verstappen werd op de vrijdag in Singapore twee keer als derde afgevlagd. De RB21 is normaal gesproken niet direct geschikt voor het hobbelige Marina Bay Street Circuit, maar de achterstand op McLaren lijkt overbrugbaar. De hele verklaring van Verstappen op de vrijdag in Singapore lezen? Klik hier!
FIA oordeelt over onderonsje tussen Leclerc en Norris in Singapore
De FIA heeft uitspraak gedaan over de unsafe release van Charles Leclerc tijdens de tweede vrije training in Singapore. De Monegask werd naar buiten gestuurd terwijl Lando Norris op dat moment in de fastlane reed en niet meer kon uitwijken, met een botsing als gevolg. Lezen wat de FIA heeft besloten en hoe het orgaan tot die beslissing is gekomen? Klik hier!
Marko tevreden in Singapore, maar zag ook kleine problemen bij Verstappen
Dr. Helmut Marko is tevreden over de 'beste vrijdag' van Red Bull Racing in Singapore sinds jaren. Toch wijst de adviseur van Red Bull op een paar kleine problemen in de RB21 van kopman Max Verstappen, maar over het geheel genomen zit het team dicht bij de tijden van McLaren. Lezen hoe de adviseur van Red Bull terugblikt op de vrijdag in Singapore? Klik hier!
Norris: "McLaren heeft beste auto voor 95% van de races"
Op de mediadag in Singapore sprak Lando Norris vol vertrouwen over de performance van McLaren, die volgens hem in 95 procent van de races de beste blijkt te zijn. Lezen wat Norris precies te vertellen heeft over zijn wagen? Klik hier!
