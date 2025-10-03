Piastri verslaat Hadjar en Verstappen in tweede training Singapore na drie crashes

Oscar Piastri heeft de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Singapore afgesloten met de snelste tijd. Hij ging het Marina Bay-stratencircuit rond in een 1:30.714. De McLaren-coureur versloeg Isack Hadjar op slechts 0.132 seconden. Max Verstappen moest genoegen nemen met de derde plaats, maar de Nederlander zit dicht in de buurt van de kamipoenschapsleider.

De laatste sessie van de vrijdag in de Zuidoost-Aziatische stadsstaat begon om 21:00 uur lokale tijd onder droge omstandigheden. Het was nog steeds 28°C en benauwd, terwijl de baantemperatuur een beetje was teruggezakt naar 32°C. Iedereen begon VT1 op de harde compound, terwijl de Aston Martins op de medium stonden. Bij aanvang van VT2 was het juist andersom met iedereen op de mediums, terwijl Fernando Alonso en Lance Stroll op het harde rubber naar buiten werden gestuurd. Er werden meteen foutjes gemaakt met de Sauber-coureurs die rechtdoor schoten bij Memorial Corner, bocht 7, en Kimi Antonelli deed hetzelfde bij Connaught, bocht 14.

Russell crasht

Ondanks dat Alonso op veruit de langzaamste band stond, zat de man die bovenaan eindigde in VT1, er ook in VT2 goed bij. Na een kwartier zette hij een 1:32.253 neer, wat de Spanjaard de tweede plek bezorgde op 0.027 seconden achterstand van Lando Norris. Max Verstappen lag op dat moment vierde tussen Carlos Sainz en Liam Lawson. Maar er zouden natuurlijk nog een boel verbeteringen aankomen. Zo gingen Oscar Piastri, Norris en Lewis Hamilton al gauw met een halve seconde onder de tijd van Alonso door. George Russell crashte in bocht 16 en kon wel terugrijden naar de pits, maar omdat de Tecpro-muur rechtgezet moest worden, werd de training toch stilgelegd met de rode vlag.

🔴 RED FLAG 🔴



George Russell hits the wall at Turn 16! He has a broken front wing and a front-left puncture, but makes it back to the pits#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/mjWKEQVPs5 — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Lawson ook in de muur

De tweede vrije training werd hervat met nog 31 minuten te gaan en bij iedereen, behalve Ferrari, werden de softs tevoorschijn gehaald. Esteban Ocon, Carlos Sainz en Ollie Bearman waren echter de enige coureurs die er eerst gebruik van konden maken, omdat er een tweede rode vlag uitkwam. Lawson onderstuurde door bocht 17 en kwam op de vuile lijn terecht. Het onderstuur werd omgegooid in overstuur en de Racing Bulls gleed de muur in.

🔴 RED FLAG 🔴



Into the wall goes Liam Lawson! 😱



He stops at the pit entry and is out of the car#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/6s9xmur9q4 — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Ongeluk in de pits

Met nog 13 minuten op de klok kreeg VT2 vervolg, maar Norris moest echter extra lang wachten. Hij reed al in de fast lane, toen Leclerc recht voor zijn neus de garage uit werd gestuurd. Norris werd geraakt door de Ferrari en crashte ook nog tegen de muur. De Brit moest uiteraard teruggeduwd worden om een nieuwe voorvleugel op te halen.

Norris and Leclerc make contact in the pit lane as the the session goes green!! 😱



Lando has a broken front wing from the contact#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XP4rWhtHbk — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

De snelste rondetijden werden in de absolute slotfase verreden. Oscar Piastri pakte de eerste positie met een 1:30.714. Isack Hadjar maakte indruk door P2 te pakken op 0.132 seconden afstand. Max Verstappen finishte op de derde stek met een 1:30.857. Lando Norris completeerde de top vijf achter Fernando Alonso, nadat hij bijna een halve seconde tekortkwam op Piastri. De Ferrari's leken iedere bocht overstuur te hebben en dus moesten Charles Leclerc en Lewis Hamilton genoegen nemen met P9 en P10, respectievelijk, achter Lance Stroll, Esteban Ocon en Carlos Sainz.

