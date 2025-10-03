Norris: "McLaren heeft beste auto voor 95% van de races"
Norris: "McLaren heeft beste auto voor 95% van de races"
Op de mediadag in Singapore sprak Lando Norris vol vertrouwen over de performance van McLaren, die volgens hem in 95 procent van de races de beste blijkt te zijn.
Ondanks dat niet elk circuit in de kaarten valt, bijvoorbeeld Monza en Azerbeidzjan, blijft Norris optimistisch over zowel het team van McLaren. Het seizoen 2025 verloopt tot dusver als een triomftocht voor McLaren, aangezien alleen Mercedes en Ferrari nog een streep door hun titeljacht kunnen zetten. Mercedes moet McLaren met 31 punten onttronen, terwijl Ferrari een voorsprong van 35 punten boven de Britten moet behalen. Ondertussen zorgde Max Verstappen ervoor dat de strijd om de titel bij de coureurs extra intens werd door zijn achterstand op Oscar Piastri terug te brengen van 104 naar 69 punten.
McLaren-coureurs presteren
Norris benadrukt dat het succes van McLaren niet alleen aan de auto te danken is, maar ook aan de consistente prestaties van hemzelf en teamgenoot Oscar Piastri. De jonge Australiër, die momenteel met 25 punten voorsprong aan kop staat in het wereldkampioenschap, levert elke week een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Wel heeft McLaren volgens hem in "95 procent van de race" de beste auto."
Ogen op de prijs
Met de titel in zicht is de focus in de resterende races duidelijk: twee coureurs die iedere race presteren en finishten, vormen volgens Norris de sleutel tot succes. Zijn optimisme over de auto, het team en de gezamenlijke inzet benadrukt dat verdere consistentie cruciaal is in de laatste fase van het seizoen.
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood
- 1 uur geleden
- 1
Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
- 5 minuten geleden
McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel
- 20 minuten geleden
Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
- 37 minuten geleden
Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
- 1 uur geleden
Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september