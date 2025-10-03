Op de mediadag in Singapore sprak Lando Norris vol vertrouwen over de performance van McLaren, die volgens hem in 95 procent van de races de beste blijkt te zijn.

Ondanks dat niet elk circuit in de kaarten valt, bijvoorbeeld Monza en Azerbeidzjan, blijft Norris optimistisch over zowel het team van McLaren. Het seizoen 2025 verloopt tot dusver als een triomftocht voor McLaren, aangezien alleen Mercedes en Ferrari nog een streep door hun titeljacht kunnen zetten. Mercedes moet McLaren met 31 punten onttronen, terwijl Ferrari een voorsprong van 35 punten boven de Britten moet behalen. Ondertussen zorgde Max Verstappen ervoor dat de strijd om de titel bij de coureurs extra intens werd door zijn achterstand op Oscar Piastri terug te brengen van 104 naar 69 punten.

McLaren-coureurs presteren

Norris benadrukt dat het succes van McLaren niet alleen aan de auto te danken is, maar ook aan de consistente prestaties van hemzelf en teamgenoot Oscar Piastri. De jonge Australiër, die momenteel met 25 punten voorsprong aan kop staat in het wereldkampioenschap, levert elke week een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Wel heeft McLaren volgens hem in "95 procent van de race" de beste auto."

Ogen op de prijs

Met de titel in zicht is de focus in de resterende races duidelijk: twee coureurs die iedere race presteren en finishten, vormen volgens Norris de sleutel tot succes. Zijn optimisme over de auto, het team en de gezamenlijke inzet benadrukt dat verdere consistentie cruciaal is in de laatste fase van het seizoen.