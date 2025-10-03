Vrijdag was het na twee weken rust tijd voor de volgende Grand Prix op de kalender: de Grand Prix van Singapore in Marina Bay. Max Verstappen hoopt zijn goede vorm door te trekken richting de enige race op de kalender waar hij nog nooit wist te winnen. Hoe komt hij uit de startblokken dit weekend?

Na twee zeer bemoedigende resultaten voor Verstappen in Monza en Azerbeidzjan is de hoop op een vijfde wereldtitel op rij van nul procent toch weer redelijk gestegen. Hardop wordt er door fans en analisten nagedacht over de mogelijkheden die Verstappen nog heeft in het restant van het seizoen. Iedereen is het er wel over eens: mocht Verstappen nog wat willen, dan dient er op Singapore een goed resultaat behaald te worden op het circuit waar de Nederlander én Red Bull doorgaans niet echt goed uit de verf komen.

Brand bij Albon

Stap één voor de viervoudig wereldkampioen is het rijden van een goede eerste vrije training om data te verzamelen voor een zo ideaal mogelijke afstelling dit weekend. Met het licht op groen in het broeiende Marina Bay gingen de wagens de baan op. Binnen drie minuten waren alle twintig de coureurs het circuit al op, waarmee de urgentie duidelijk was om zo snel mogelijk een aantal rondjes over het circuit te rijden. Na de eerste fase serieuze rondjes was het Verstappen die met een 1:35.501 bovenaan de tijdenlijst stond.

Even later ging het mis voor Alex Albon. De Williams-coureur, die het dit jaar zo uitstekend doet in het wereldkampioenschap en inmiddels zelfs weer met Red Bull in verband wordt gebracht, zag zijn blauw bolide in de hens vliegen. Ogenschijnlijk een klein brandje in de remmen, waardoor zijn eerste vrije training toch al vrij vroeg erop zat. Zoals gebruikelijk op het Marina Bay Circuit wordt er met het rijden van de eerste rondjes al snel een hoop meer grip verkregen op de baan en het stratenasfalt. De coureurs gingen sneller en sneller en vlak na het eerste half uur kwam Carlos Sainz met een 1:31.812 over de brug.

Alonso P1, Verstappen P3

In het tweede half uur leek het er steeds meer op dat de McLarens het voorlopig toch nog niet zo gemakkelijk hebben als dat er vooraf voorspeld werd. Oscar Piastri had het lastig op het Aziatische asfalt en liet zich onder meer op de boardradio horen over onderstuur bij zijn McLaren. Ook Lando Norris kwam maar niet echt bovendrijven richting de top drie en lange tijd moesten de McLarens dan ook aansluiten achter de puik ogende Ferrari's, Verstappen en de uiterst verrassende Alonso.

Uiteindelijk zagen we in het restant van de training niet echt verbeteringen meer bij de coureurs. De rijders keken nog even hoe de vork in de steel zat wat betreft de longruns, waardoor we dus Alonso de training op P1 zien afsluiten, met daarachter Charles Leclerc en Verstappen. Lewis Hamilton, na een lastige week voor hem persoonlijk, werd vierde, terwijl de McLarens daarachter op P5 en P6 te zien waren.

