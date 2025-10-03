Max Verstappen werd op de vrijdag in Singapore twee keer als derde afgevlagd. De RB21 is normaal gesproken niet direct geschikt voor het hobbelige Marina Bay Street Circuit, maar de achterstand op McLaren lijkt overbrugbaar.

De viervoudig wereldkampioen heeft na zijn overwinningen in Monza en Bakoe de smaak te pakken, maar in Singapore moet Red Bull Racing laten zien dat het ook kan meekomen met de McLarens. Daarvoor heeft het team enkele updates meegenomen, en Verstappen liet na afloop weten niet ontevreden te zijn.

Verstappen best tevreden

"De auto ging niet verkeerd. Ik denk dat de eerste training goed liep en daarin was de auto niet slecht, een beetje zoals de afgelopen twee weekenden, zonder al te veel grote problemen," zo verklaarde hij tegenover de aanwezige pers. Red Bull wilde daarna nog een aantal dingen uitproberen, zo onthult Verstappen: "In VT2 hebben we hier en daar wat geprobeerd en daarover ben ik in het algemeen best tevreden."

'Meer snelheid nodig'

Wel is er nog het nodige werk te verzetten. Verstappen kon het tempo volgen, maar er is nog een extra stap nodig: "We hebben wat meer snelheid nodig om aan de kop van het veld te kunnen knokken. Er zijn een paar dingen die we willen verbeteren en dan zullen we morgen zien of dat genoeg is om voor poleposition te gaan."

