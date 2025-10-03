De FIA heeft uitspraak gedaan over de unsafe release van Charles Leclerc tijdens de tweede vrije training in Singapore. De Monegask werd naar buiten gestuurd terwijl Lando Norris op dat moment in de fastlane reed en niet meer kon uitwijken, met een botsing als gevolg.

De tweede vrije training in Singapore lag aan het begin kort stil omdat George Russell zich vergaloppeerde en in de muur terechtkwam. Nadat de marshals de baan weer hadden vrijgegeven, was het Liam Lawson die zijn wagen in de voorlaatste bocht niet op de baan kon houden en met de rechterachterband de muur raakte. Ook na die klapper werd de sessie stilgelegd. Enkele minuten later gaf de FIA opnieuw het groene licht, waarna Leclerc en Norris elkaar tegenkwamen.

FIA komt met uitspraak

De FIA boog zich over het onderonsje tussen het duo en kiest voor een geldboete van 10.000 euro voor Ferrari. "Na een rode vlag-periode verlieten meerdere auto's hun garages. Auto 16 (LEC) kreeg aanvankelijk van een teamlid de instructie om zijn pitbox te verlaten. Op dat moment werd echter over het hoofd gezien dat auto 4 (NOR) zich al in de fastlane bevond, de Ferrari-pitbox naderde en zich rechtstreeks in de rijlijn van LEC bevond. Het teamlid dat verantwoordelijk was voor een veilige release van auto 16, maakte een verkeerde inschatting en gaf onduidelijke instructies aan LEC, die de auto van NOR niet kon zien. Als gevolg daarvan botsten beide auto’s in de fastlane. Gezien eerdere precedenten voor dit type overtreding, zijn de stewards van mening dat deze inbreuk een zwaardere straf rechtvaardigt dan eerder is toegepast", aldus de stewards.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

