Dr. Helmut Marko is tevreden over de 'beste vrijdag' van Red Bull Racing in Singapore sinds jaren. Toch wijst de adviseur van Red Bull op een paar kleine problemen in de RB21 van kopman Max Verstappen, maar over het geheel genomen zit het team dicht bij de tijden van McLaren.

Verstappen werd op de openingsdag in Singapore tweemaal als derde afgevlagd. In de eerste vrije training gaf hij iets meer dan tweeënhalve tiende toe op de tijd van nummer één, Fernando Alonso. In de tweede oefensessie was Oscar Piastri de snelste, en daarin eindigde Verstappen opnieuw als derde, met een achterstand van 0,143 seconde.

Achterstand op McLaren

Het was vooraf de vraag hoe Red Bull op een high-downforce-circuit als Singapore zou presteren. Marko is daarover bij Sky Deutschland tevreden: "Dit was zeker de beste vrijdag sinds tijden hier in Singapore. We zitten er, denk ik, erg dichtbij en het zal doorslaggevend zijn om die laatste paar honderdsten eruit te persen."

Kleine problemen

Toch verliep niet alles van een leien dakje, want er waren namelijk nog enkele euvels in de RB21 van Verstappen te vinden. "We zagen nog een aantal kleine problemen, maar over het algemeen zijn zowel Max als zijn engineers zeer tevreden over de wagen," aldus Marko.

