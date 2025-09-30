'Leclerc is Ferrari zat en praat met rivalen', Red Bull blijft RB21 doorontwikkelen | GPFans Recap

We komen dichter en dichter in de buurt van de F1 Grand Prix van Singapore, en er gaat een boel nieuws rond in de wereld van de Formule 1. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent met alles wat er in de paddock gebeurt.

Veel ogen zijn al gericht op het seizoen van 2026. Charles Leclerc zou Ferrari zat zijn en diens manager is gesprekken begonnen met verschillende teams. Ondertussen lijkt er bij Aston Martin een plekje vrij te komen voor een nieuwe derde coureur en lopen de contractonderhandelingen stroef tussen George Russell en Mercedes, dankzij niemand anders dan Max Verstappen. De Nederlander deed afgelopen zaterdag mee aan de Nürburgring Langstrecken-Serie en hij wordt moedig genoemd door een andere NLS-coureur die veel respect voor hem heeft. Verder is er geen goed nieuws te melden over de toekomst van de Dutch Grand Prix, maar wel over de Red Bull RB21.

Nieuwe directeur TT Circuit Assen: 'Geen financiële basis voor F1-race'

Mark van Aalderen, de nieuwe directeur van het TT Circuit Assen, heeft slecht nieuws voor fans die hoopvol zijn naar een Formule 1-race in Drenthe. Het is zo dat de financiële basis voor het organiseren van een Formule 1-race op het circuit momenteel ontbreekt. Ondanks de technische haalbaarheid van een dergelijk evenement, hoeven Nederlanders niet te hopen op een gooi naar een race vanuit Assen. "Kijk wat er vijf, zes jaar geleden in Zandvoort gebeurd is, dat er echt een paar hele grote partijen bij elkaar zijn gaan zitten en besloten: jongens, we gaan dit doen. Dat is de enige manier waarop je zoiets voor elkaar kunt krijgen", begon Van Aalderen bij het BNR-programma De Nationale Autoshow. Lees hier het hele artikel over de sombere toekomst van de Dutch Grand Prix.

'Leclerc brengt mogelijkheden in kaart en voert gesprekken met drie Formule 1-teams'

Het Italiaanse RMC Motori meldt maandagavond namelijk dat de manager van Charles Leclerc, Nicolas Todt, gesprekken heeft gevoerd met McLaren, Mercedes en Aston Martin. Todt zou eerder deze maand tijdens het raceweekend in Monza om tafel hebben gezeten met McLaren-teambaas Andrea Stella, terwijl er de afgelopen weken ook gesprekken zouden zijn geweest met Mercedes-teambaas Toto Wolff en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. Het kamp van Leclerc zou gevraagd hebben naar de coureurssituatie bij deze teams in de nabije toekomst en de mogelijkheden voor een deal met de Monegask. Leclerc zou in 2026 nog bij Ferrari willen blijven om te kijken hoe het uitrollen van de nieuwe motorische reglementen zich ontvouwt onder de teams, maar zou zijn mogelijkheden voor vanaf 2027 in kaart aan het brengen zijn. Lees hier het hele artikel over de mogelijkheden van Charles Leclerc.

'Mercedes bezig met vertragen gesprekken Russell, hoop op Verstappen in 2027'

Mercedes is nog steeds op zoek naar twee coureurs voor het F1-seizoen van 2026, waarbij George Russell en Andrea Kimi Antonelli de twee voornaamste favorieten zijn. Mercedes en Toto Wolff zouden de boel echter bewust vertragen, om zo in 2027 nog een kans te maken bij Max Verstappen. Dit weet AS-web te melden. Dezelfde site kon ook al melden dat de gesprekken tussen Russell en Mercedes niet heel soepel verlopen. Volgens de site zijn hier twee redenen voor. Lees hier het hele artikel over de contractonderhandelingen tussen Mercedes en George Russell.

Red Bull Racing blijft doorontwikkelen voor vijfde titel Verstappen: "We geven niets weg"

Het team van Red Bull Racing heeft na de zomerstop een goede reeks neergezet. Zo ging de race in Zandvoort nog naar Oscar Piastri, maar wist Max Verstappen zowel in Monza als in Bakoe te winnen. Dat gaat hand in hand met de ontwikkelingsstrategie van het Oostenrijkse team. Technisch directeur Pierre Waché geeft namelijk aan dat het team niet van plan is de handdoek in de ring te gooien wat betreft de titelaspiraties van de viervoudig kampioen. "Als we de kans zien om een wereldkampioenschap te winnen en verdere ontwikkeling noodzakelijk is, dan doen we dat. We geven niets weg", benadrukt de Fransman. Het Duitse Auto Motor und Sport gaat diep in op de cruciale upgrades. Lees hier het hele artikel over de RB21-bolide van Max Verstappen.

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

Carrie Schreiner deelde de Nürburgring Nordschleife afgelopen zaterdag met Max Verstappen. De dame die zelf al veel ervaring heeft opgebouwd in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), vindt het moedig dat de Red Bull F1-coureur deelnam aan de 57. ADAC Barbarossapreis. Hij zou namelijk een boel kritiek over zich heen hebben gekregen, als hij niet had gewonnen. "Ik vind het extreem moedig van hem", begon Schreiner tegenover VLNFP. "Het laat gewoon zien dat het hem geen reet boeit wat iemand van hem vindt. Hij doet gewoon wat hij wil doen. Zoals ik al zei, ik heb respect voor hem. Ik denk namelijk niet dat alle Formule 1-coureurs dit zouden doen, omdat je alleen maar kan verliezen." Lees hier het hele artikel over de houding van Max Verstappen tijdens zijn Nordschleife-uitstapje.

Aston Martin-coureur lijkt Formule 1 te verlaten: "Ik ben nu op dat punt aangekomen"

Felipe Drugovich heeft de hint gegeven dat zijn tijd bij Aston Martin F1 erop zit. Niet alleen gaat hij voltijds de Formule E doen met het team van Andretti, maar de Braziliaan geeft ook aan dat hij het mooi vindt geweest na drie jaar wachten zonder een kans te krijgen. "Dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Natuurlijk kan je nooit de toekomst voorspellen", antwoordde Drugovich op de vraag van Express of hij spijt heeft van zijn toewijding aan de Formule 1 zonder dat het hem een zitje opleverde. "Je weet nooit hoe het gaat uitpakken. Ik denk dat de verandering op het juiste moment komt." Lees hier het hele artikel over Felipe Drugovich die een ander pad inslaat.

