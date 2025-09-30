close global

Max Verstappen looking happily at a Mercedes logo

'Mercedes bezig met vertragen gesprekken Russell, hoop op Verstappen in 2027'

Lars Leeftink
Mercedes is nog steeds op zoek naar twee coureurs voor het F1-seizoen van 2026, waarbij George Russell en Andrea Kimi Antonelli de twee voornaamste favorieten zijn. Mercedes en Toto Wolff zouden de boel echter bewust vertragen, om zo in 2027 nog een kans te maken bij Max Verstappen.

Dit weet AS-web te melden. Dezelfde site kon ook al melden dat de gesprekken tussen Russell en Mercedes niet heel soepel verlopen. Volgens de site zijn hier twee redenen voor. De eerste reden is dat Russell twee eisen heeft: een contract van drie seizoenen en een Andrea Kimi Antonelli-clausule waardoor hij een automatische verlenging zou krijgen als hij beter presteert dan de Italiaan. Met allebei de eisen gaan Mercedes en Toto Wolff niet akkoord, waardoor Russell al had besloten een eenjarig contract (met Antonelli-clausule) wel te willen accepteren. Ook het salaris is onderwerp van gesprek, want de twee partijen zouden ver uit elkaar liggen op dit vlak.

Mercedes wil flexibiliteit voor 2027 bewaren voor Verstappen

De andere reden voor de trage onderhandelingen zou volgens de site zijn dat Mercedes voor 2027 zijn pijlen weer gaat richten op Verstappen, mocht hij volgend jaar in de positie zitten om zijn clausule te activeren. Wolff en Mercedes hopen dat Verstappen dan in 2027 naar Mercedes komt, het liefst naast Antonelli. Dit is dan ook de reden dat Mercedes graag Russell een eenjarig contract wil geven en zeker geen Antonelli-clausule in het contract wil hebben.

Verstappen in 2026

De manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, stelde al dat 2026 'het jaar gaat worden waarin de toekomst van Verstappen bepaald gaat worden', waarbij Red Bull moet gaan bewijzen dat ze in 2026 meteen competitief kunnen zijn. Mercedes zal hopen dat het Verstappen en Antonelli in 2027 als duo kan krijgen, maar daarvoor wil het dus voorkomen dat er een Antonelli-clausule in het contract komt van Russell en is het ook niet heel erg enthousiast om Russell een meerjarig contract te geven.

