Aston Martin-coureur lijkt Formule 1 te verlaten: "Ik ben nu op dat punt aangekomen"

Felipe Drugovich heeft de hint gegeven dat zijn tijd bij Aston Martin F1 erop zit. Niet alleen gaat hij voltijds de Formule E doen met het team van Andretti, maar de Braziliaan geeft ook aan dat hij het mooi vindt geweest na drie jaar wachten zonder een kans te krijgen.

Drugovich werd in 2022 kampioen in de FIA Formule 2 met de Nederlandse formatie MP Motorsport, maar er was geen plek voor hem in de Formule 1. Wel werd hij bij Aston Martin aangenomen als reservecoureur. Meer kansen dan een deel van een wintertest als invaller voor de geblesseerde Lance Stroll en zeven vrije trainingen heeft hij niet gekregen. Ondertussen heeft hij tweemaal de 24 uur van Le Mans gedaan met Cadillac, het Amerikaanse merk waar hij had gesolliciteerd voor een F1-zitje, en viel hij afgelopen seizoen bij Mahindra in voor Nyck de Vries. Maar Drugovich gaat binnenkort voor het eerst sinds 2022 voltijds racen. Hij is door Andretti aangenomen voor een Formule E-zitje.

Zoveel mogelijk geleerd vanaf de zijlijn

"Dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Natuurlijk kan je nooit de toekomst voorspellen", antwoordde Drugovich op de vraag van Express of hij spijt heeft van zijn toewijding aan de Formule 1 zonder dat het hem een zitje opleverde. "Je weet nooit hoe het gaat uitpakken. Als ik nou drie jaar als reserve was gebleven en eindelijk, in de laatste race van die drie jaar, die kans had gekregen, dan zou iedereen zeggen: 'O, wij zaten fout, en je hebt er goed aan gedaan door te blijven'. Ik heb zoveel mogelijk geleerd tijdens deze drie jaar, meer dan ik had verwacht, terwijl ik aan de zijlijn stond en de andere coureurs van buitenaf zag."

Na drie jaar wachten iets anders doen

"Ik denk dat de verandering op het juiste moment komt", reageert de Braziliaan op het feit dat hij nu Formule E gaat doen. "Als ik had geweten dat het zo zou uitpakken, had ik de afgelopen drie jaar natuurlijk volledige kampioenschappen gedaan. Daar hou ik namelijk van, ik hou van racen. Maar tegelijkertijd was het ook belangrijk dat ik er alles aan deed om een plekje [in F1] te bemachtigen. En als dat niet gaat gebeuren, dan zou ik andere dingen gaan doen. Nou, op dat punt ben ik nu aangekomen."

Een woordvoerder van het team heeft aan GPFans laten weten dat "Aston Martin Aramco tot eind 2026 Fernando Alonso en Lance Stroll als gecontracteerde coureurs zal hebben" en dat "het gehele team van coureurs voor volgend jaar op een later moment bekend wordt gemaakt".

