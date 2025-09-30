Mark van Aalderen, de nieuwe directeur van het TT Circuit Assen, heeft slecht nieuws voor fans die hoopvol zijn naar een Formule 1-race in Drenthe. Het is zo dat de financiële basis voor het organiseren van een Formule 1-race op het circuit momenteel ontbreekt. Ondanks de technische haalbaarheid van een dergelijk evenement, hoeven Nederlanders niet te hopen op een gooi naar een race vanuit Assen.

Van Aalderen benadrukt dat hoewel het circuit beschikt over een uitstekende accommodatie en bereikbaarheid, de economische onzekerheden en hoge kosten een groot obstakel vormen. De directeur wijst op de aanzienlijke financiële uitdagingen die gepaard gaan met het organiseren van een Formule 1-evenement. Hij refereert aan de succesvolle organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort, maar benadrukt dat zelfs een dergelijk goed georganiseerd evenement niet altijd financieel rendabel blijkt te zijn. "We hebben de voorbije jaren allemaal kunnen zien hoe geweldig het evenement in Zandvoort is. Dat hoef je niemand uit te leggen. Dat hebben ze gewoon fantastisch gedaan. Voor zowel de liefhebbers als voor de oranjefans zijn het prachtige jaren geweest. Maar zelfs dat blijkt dus niet te kunnen", laat Van Aalderen weten in gesprek met BNR-programma De Nationale Autoshow.

Fragiel

Het organiseren van een F1-race in West-Europa, en met name in Nederland, is volgens Van Aalderen financieel moeilijk te realiseren. Hij verwijst naar de situatie in Zandvoort enkele jaren geleden, waar grote partijen samenkwamen om het evenement mogelijk te maken. Echter, de hoge ticketprijzen maken het financieel kwetsbaar. "Kijk wat er vijf, zes jaar geleden in Zandvoort gebeurd is: dat er echt een paar hele grote partijen bij elkaar zijn gaan zitten en besloten: jongens, we gaan dit doen. Dat is de enige manier waarop je zoiets voor elkaar kunt krijgen. En als je dan al ziet dat je vijf-, zeshonderd euro voor een ticket moet gaan rekenen, ja, dat is fragiel", zegt hij.

Geen Hollandse artiesten

Ondanks de financiële uitdagingen prijst Van Aalderen de organisatie van de Dutch Grand Prix. Hij heeft veel geleerd van de aanpak in Zandvoort, maar benadrukt dat het TT-publiek verschilt van het Formule 1-publiek. "Dus we gaan daar niet allerlei Hollandse artiesten neerzetten. Maar wat we wel hebben gezien, is dat je wat kunt met de tijd die er tussen de races zit. Dan moet je denken aan een stuntshow en dat soort gekkigheid", stelt de directeur, maar geeft aan dat er mogelijkheden zijn om de tijd tussen races op te vullen met andere activiteiten. Het blijft echter duidelijk dat zonder een solide financiële basis, een Formule 1-race in Assen voorlopig een verre droom blijft, ook na het verdwijnen van Zandvoort na 2026.