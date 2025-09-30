'Leclerc brengt mogelijkheden in kaart en voert gesprekken met drie Formule 1-teams'
Opvallend nieuws vanuit het kamp van Charles Leclerc. De manager van de Monegask zou gesprekken hebben gevoerd met Mercedes, McLaren en Aston Martin omtrent de toekomst van de huidige Ferrari-coureur.
Charles Leclerc is inmiddels al jaren 'de toekomst' van Ferrari. De Monegask debuteerde in 2019 bij de Italiaanse grootmacht, maar heeft sindsdien nog nooit het materiaal gekregen om een gooi naar het wereldkampioenschap te kunnen doen. Tot voor kort was Leclerc de enige coureur bij een topteam waar nooit geruchten omtrent zijn toekomst over waren, maar inmiddels lijkt de 27-jarige coureur het vertrouwen in Ferrari langzaam te verliezen.
Leclerc in gesprek met meerdere teams volgens Italiaanse media
Het Italiaanse RMC Motori meldt maandagavond namelijk dat de manager van Leclerc, Nicolas Todt, gesprekken heeft gevoerd met McLaren, Mercedes en Aston Martin. Todt zou eerder deze maand tijdens het raceweekend in Monza om tafel hebben gezeten met McLaren-teambaas Andrea Stella, terwijl er de afgelopen weken ook gesprekken zouden zijn geweest met Mercedes-teambaas Toto Wolff en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll.
Overstap vanaf 2027
Het kamp van Leclerc zou gevraagd hebben naar de coureurssituatie bij deze teams in de nabije toekomst en de mogelijkheden voor een deal met de Monegask. Leclerc zou in 2026 nog bij Ferrari willen blijven om te kijken hoe het uitrollen van de nieuwe motorische reglementen zich ontvouwt onder de teams, maar zou zijn mogelijkheden voor vanaf 2027 in kaart aan het brengen zijn.
