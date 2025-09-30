Carrie Schreiner deelde de Nürburgring Nordschleife afgelopen zaterdag met Max Verstappen. De dame die zelf al veel ervaring heeft opgebouwd in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), vindt het moedig dat de Red Bull F1-coureur deelnam aan de 57. ADAC Barbarossapreis. Hij zou namelijk een boel kritiek over zich heen hebben gekregen, als hij niet had gewonnen.

Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de negende ronde van de NLS, maar pakte bij de start meteen de leiding. De eerste plaats zou hij ook niet meer uit handen geven. Chris Lulham nam de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing over en kwam met een redelijk comfortabele voorsprong over de finish, ondanks wat pech met een paar Code 60-zones. Schreiner deelde al eerder de paddock met Verstappen. Ze is namelijk een racewinnaar uit de F1 Academy. Maar de Saarlandse dame heeft ook al een boel NLS-races verreden met het volledige damesteam van WS Racing. Naast klassezeges in de NLS pakte ze eerder ook de winst in haar klasse in de 24h-Nürburgring. Ze vindt het geweldig om te zien dat Verstappen doet wat hij wil.

Het boeit Verstappen geen reet

"Ik vind het extreem moedig van hem", begon Schreiner tegenover VLNFP. "Het laat gewoon zien dat het hem geen reet boeit wat iemand van hem vindt. Hij doet gewoon wat hij wil doen. Zoals ik al zei, ik heb respect voor hem. Ik denk namelijk niet dat alle Formule 1-coureurs dit zouden doen, omdat je alleen maar kan verliezen. Uiteindelijk is alles goed gegaan en hij is snel en hij won met een grote voorsprong, maar als hij slechts tweede was geworden, dan zou er natuurlijk meteen [door bijvoorbeeld fans van andere F1-coureurs] over geroepen worden. Het laat zeker zien hoeveel lef hij wel niet heeft en het maakt hem gewoon niet uit wat anderen van hem denken."

