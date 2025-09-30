Het team van Red Bull Racing heeft na de zomerstop een goede reeks neergezet. Zo ging de race in Zandvoort nog naar Oscar Piastri, maar wist Max Verstappen zowel in Monza als in Bakoe te winnen. Dat gaat hand in hand met de ontwikkelingsstrategie van het Oostenrijkse team. Technisch directeur Pierre Waché geeft namelijk aan dat het team niet van plan is de handdoek in de ring te gooien wat betreft de titelaspiraties van de viervoudig kampioen.

Red Bull kampt het hele seizoen al met een wagen waarin weinig balans te vinden is. Daardoor heeft Verstappen meermaals geklaagd over onderstuur. In de afgelopen twee weekenden voelde de RB21 echter een stuk beter aan, waardoor Verstappen weer net iets extra’s uit de auto wist te halen. Dat leverde twee dominante zeges op, maar dat is niet het hele verhaal. Waar veel teams hun tijd en middelen al grotendeels hebben gericht op de wagen van volgend jaar, is Red Bull Racing nog altijd bezig met de ontwikkeling van de huidige bolide.

Red Bull blijft RB21 verbeteren

Het Duitse Auto Motor und Sport wijst op de stappen die het Oostenrijkse team heeft gezet. Sinds de race in Oostenrijk is Red Bull een race tegen de klok gestart met de doorontwikkeling van de wagen. In die periode zijn er zestien nieuwe aerodynamische onderdelen gemonteerd om de bestuurbaarheid te verbeteren. Ook zijn er vier nieuwe voorvleugels geïntroduceerd, waarvan de laatste in Zandvoort. Daarnaast is er veel werk verricht aan de onderkant van de auto: de venturi-tunnels aan de voorkant zijn aangepast en de bodemplaat is gewijzigd. In Bakoe kwamen daar nieuwe luchtopeningen voor de remmen bij, zowel voor als achter.

Red Bull: 'We geven niets weg'

Technisch directeur Waché legt uit dat Red Bull het huidige kampioenschap voorlopig belangrijker vindt dan wat er komend jaar op de kalender staat. Desondanks wordt er uiteraard al gewerkt aan de wagen voor 2026. “Als we de kans zien om een wereldkampioenschap te winnen en verdere ontwikkeling noodzakelijk is, dan doen we dat. We geven niets weg,” benadrukt de Fransman.

Impact Mekies op Red Bull

Volgens het medium is de vooruitgang van de RB21 vooral te danken aan de komst van Laurent Mekies. De Fransman volgde Christian Horner op en is verantwoordelijk voor de opmars van de Racing Bulls anno 2025. De wagen van het zusterteam is in de basis weliswaar langzamer dan de RB21, maar beschikt over een groter werkvenster, waardoor de coureurs zich comfortabeler voelen. Mekies zou met zijn kennis bij de Racing Bulls een soortgelijke ontwikkelingsstrategie hebben toegepast bij Red Bull Racing. Volgens AMuS vertoont de RB21 inmiddels dan ook trekjes van de VCARB02.

