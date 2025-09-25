We komen steeds dichter en dichter bij het GT3-racedebuut van Max Verstappen. In deze GPFans Recap nemen we het belangrijkste nieuws van vandaag met je door. Op die manier ben je weer helemaal op de hoogte.

Het feit dat Verstappen aankomende zaterdag op de Nürburgring Nordschleife gaat racen, maakt een boel reacties los. Zo wordt de coureur van Red Bull Racing een "egoïst" genoemd en wordt er door een medium dingen beweerd over zijn toekomst die niet kloppen. Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull, laat weten dat de energiedrankfabrikant iets heeft gevonden met een bepaalde upgrade wat voor een 'sneeuwbaleffect' heeft gezorgd. Verder zal Romain Grosjean terugkeren bij Haas voor een F1-test, deelt Lewis Hamilton slecht nieuws over hondje Roscoe en gaan we in op waarom Oscar Piastri géén gridstraf krijgt voor Singapore.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton komt met verontrustende foto Roscoe: "Het zijn bange uren geweest"

Lewis Hamilton beleeft natuurlijk op de baan al niet het allerbeste seizoen met het team van Ferrari en nu gaat het ook naast het circuit niet helemaal geweldig, zo blijkt uit een vervelend nieuwtje van woensdagavond. De zevenvoudig wereldkampioen deelt namelijk een hartverscheurende foto van hond Roscoe, die - zo lijkt het - bij de dierenarts ergens ligt om behandeld te worden. De hond van Hamilton - goed voor 1,3 miljoen volgers op Instagram - tikt inmiddels een behoorlijke leeftijd en was ook eerder dit jaar al ziek. Lees hier het hele artikel over de hond van Lewis Hamilton.

Related image

Fans verdeeld over GT3-debuut Verstappen: "Mag dat zomaar vanuit Red Bull?"

Max Verstappen zal het aankomende weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore niet gebruiken om tot rust te komen. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn GT3-debuut op de Nordschleife in Duitsland. Op het internet wordt er op verschillende manieren gereageerd op het nieuws. Veel fans zitten natuurlijk met spanning te wachten op de aankomende race, terwijl anderen weer hun twijfels hebben en zich afvragen of Verstappen niet eens een keertje rust moet nemen. Hij wordt zelfs uitgemaakt voor "egoïst". Lees hier het hele artikel over de reacties van fans op het GT3-racedebuut van Max Verstappen.

Related image

Grosjean keert bijna vijf jaar na angstaanjagende crash terug in F1-auto

Romain Grosjean keert op bijzondere wijze terug in de Formule 1, zo laat team Haas weten in een persbericht. De 39-jarige coureur zal deelnemen aan een test op het Mugello-circuit in Italië, zijn eerste rit in een F1-auto sinds zijn beruchte crash tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020. De crash in Bahrein was één van de meest angstaanjagende momenten uit de recente F1-geschiedenis. Zijn Haas VF-20 werd toen in tweeën gescheurd en er ontstond een enorme vuurzee. Lees hier het hele artikel over de comeback van Romain Grosjean.

Related image

Waarom de titelkansen van Verstappen worden benadeeld worden deze vreemde Formule 1-regel

Bezwijkt hij langzaam onder de druk, of was het raceweekend in Azerbeidzjan eenmalig prutswerk? De tijd zal het leren, maar de Grand Prix van Bakoe was er voor Oscar Piastri in ieder geval een om snel te vergeten. De leider in het wereldkampioenschap kende een matige vrijdag, crashte in de kwalificatie, maakte een valse start bij de race en hing zijn McLaren vervolgens in de eerste ronde in de muur. Vanwege de crash kon hij de tijdstraf van 5 seconden voor de valse start niet uitzitten en hoeft deze vanwege de kleine lettertjes in de FIA-reglementen niet mee te nemen naar Singapore. Lees hier het hele artikel over de titelkansen van Max Verstappen.

Related image

Verhalen over Red Bull-toekomst Verstappen en GT3-avontuur op Nürburgring kloppen niet

Max Verstappen neemt aankomende zaterdag deel aan de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS9). Hij zal een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing delen met zijn protegé Chris Lulham, iets wat GPFans als eerste op woensdag kon bevestigen. De viervoudig wereldkampioen is in aanloop naar zijn GT3-racedebuut slachtoffer geworden van nepnieuws rondom zijn toekomst. Een Nederlands platform wat schrijft over de Formule 1, beweert dat het feit dat Verstappen op de Nürburgring racet, er voor zorgt dat hij ook ná 2028, het laatste jaar van het huidige contract, bij Red Bull blijft. Hetzelfde platform beweert verder dat het voor Verstappen een reden is om bij Red Bull te blijven, omdat hij deze vrijheid wel bij de energiedrankfabrikant kan krijgen, maar niet bij een ander topteam, een claim die GPFans tevens kan verwerpen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen.

Related image

Waché waarschuwt McLaren na 'sneeuwbaleffect' Red Bull en Verstappen: "Lijkt erop dat het werkt"

Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen twee achtereenvolgende Grands Prix gewonnen. Na de F1-races in Italië en Azerbeidzjan op zijn naam te hebben geschreven, wordt er toch weer gesproken over de kampioenschapskansen van de Red Bull Racing-coureur. Technisch directeur Pierre Waché waarschuwt rivaal McLaren dat ze iets gevonden hebben met een bepaalde upgrade en dat het tot een 'sneeuwbaleffect' heeft geleid. "We namen een nieuwe vloer mee naar Monza en het lijkt erop dat deze werkt", begon de Fransman bij de F1 Nation-podcast. "Wellicht heeft deze vloer ons meer mogelijkheden gegeven wat betreft de afstelling van de auto. We zijn nu competitief geweest op circuits met weinig downforce. In Singapore gaan we zien hoe we er daadwerkelijk voor staan." Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van Pierre Waché aan het adres van McLaren.

Related image

Gerelateerd