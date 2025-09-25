Lewis Hamilton en hond Roscoe zijn natuurlijk al enige jaren onafscheidelijk van elkaar en we hebben de hond van Hamilton ook met enige regelmaat in de paddock gezien, waardoor hij ook onder fans een favoriet is geworden. De Ferrari-coureur kwam woensdagavond laat echter met verontrustend nieuws.

Hamilton beleeft natuurlijk op de baan al niet het allerbeste seizoen met het team van Ferrari en nu gaat het ook naast het circuit niet helemaal geweldig, zo blijkt uit een vervelend nieuwtje van woensdagavond. De zevenvoudig wereldkampioen deelt namelijk een hartverscheurende foto van hond Roscoe, die - zo lijkt het - bij de dierenarts ergens ligt om behandeld te worden. De hond van Hamilton - goed voor 1,3 miljoen volgers op Instagram - tikt inmiddels een behoorlijke leeftijd en was ook eerder dit jaar al ziek.

Bange uurtjes

Ook op woensdag lijkt het allemaal niet goed gegaan te zijn. Hamilton deelt op zijn Instagram een verontrustende foto van zijn hond. "Het zijn een paar bange uren geweest. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor Roscoe en hem in gedachten te houden", zo roept de Britse rijder zijn fans op. Daarmee lijkt het kantje boort geweest te zijn geweest voor Roscoe en lijkt hij - hopelijk - nu wat aan de betere hand.

Oh jeetje! @LewisHamilton plaatst een nogal verontrustende story op Instagram, waarbij het niet goed lijkt te gaan met zijn oude, trouwe viervoeter Roscoe. "Het waren een paar enge uren", schrijft hij onder meer! 😟 pic.twitter.com/9XRn8TFfzR — GPFans NL (@GPFansNL) September 25, 2025

