Oscar Piastri kreeg een tijdstraf van vijf seconden in Azerbeidzjan vanwege een valse start, crashte vervolgens voordat hij deze straf uit kon zitten en hoeft deze vanwege de kleine lettertjes in de FIA-reglementen niet mee te nemen naar Singapore. Een tegenvaller voor titelconcurrenten Lando Norris en Max Verstappen, maar wat mij betreft, werkt het reglementenboekje hier wat eigenaardig.

Bezwijkt hij langzaam onder de druk, of was het raceweekend in Azerbeidzjan eenmalig prutswerk? De tijd zal het leren, maar de Grand Prix van Bakoe was er voor Oscar Piastri in ieder geval een om snel te vergeten. De leider in het wereldkampioenschap kende een matige vrijdag, crashte in de kwalificatie, maakte een valse start bij de race en hing zijn McLaren vervolgens in de eerste ronde in de muur. Max Verstappen heeft zijn achterstond zodoende teruggebracht naar 69 punten, terwijl Lando Norris nog 25 punten moet zien te overbruggen.

Verschrikkelijk weekend Piastri in Azerbeidzjan

Over deze driestrijd om het wereldkampioenschap wordt genoeg gezegd en geschreven, maar wat ik opmerkelijk vind, is dat Piastri in Singapore geen gridstraf krijgt opgelegd. De Australiër kreeg na zijn crash in ronde één een tijdstraf van vijf seconden voor zijn valse start. De FIA wist op dit punt al dat hij deze niet meer in zou kunnen lossen, want hij hing inmiddels al in de muur. In eerste instantie werd daarom gedacht dat hij deze straf mee zou nemen naar de eerstvolgende race, wat doorgaans betekent dat de straf wordt omgezet naar een gridstraf van vijf plaatsen. Maar inmiddels weten we dat dit niet het geval is.

Richtlijnen voor de stewards

In de richtlijnen voor de stewards staan namelijk de volgende richtlijnen wat betreft het uitdelen van straffen voor overtredingen van coureurs in de race: voor onnodig langzaam rijden of een voordeel behalen, wordt een straf van vijf of tien seconden aangeraden. Voor op een gevaarlijke manier onnodig langzaam rijden - bijvoorbeeld door ineens van richting te veranderen - staat een minimale straf van tien seconden. Deze kan oplopen tot een drive-trough penalty of een stop and go penalty van 10 seconden. Als deze straf niet ingelost kan worden tijdens de race, volgt er een gridstraf voor de volgende Grand Prix. Onder verzachtende omstandigheden kan er ook vijf seconden worden uitgedeeld. Voor vreemd rijgedrag dat anderen in gevaar kan brengen, geldt precies hetzelfde lijstje.

Steward Guidelines, 2025

Piastri komt goed weg

Waar het dus in principe op neerkomt: een niet ingeloste tijdstraf van vijf seconden wordt te licht bevonden om het om te laten zetten naar een gridstraf voor de volgende race. Daar kan je wat van vinden, maar dat is verder helder. Maar in de richtlijnen staat verder niets over een valse start. In een ander hoofdstuk van de reglementen staat wel dat een valse start bestraft kan worden met vijf seconden, tien seconden, een drive-through of een gridstraf, afhankelijk van in hoeverre de valse start voor gevaarlijke situaties zorgde en er voordeel mee werd behaald.

Maar waarom maar vijf seconden?

Tot hier is het wat mij betreft nog steeds te volgen. Piastri ging te vroeg op zijn gas, liet daardoor zijn gas weer los toen de lampen op groen gingen en verloor vervolgens elf posities bij de start. Hij heeft dus geen enkel voordeel behaald. In die zin kan je een straf van vijf seconden verantwoorden. Maar als je kijkt naar valste starts uit het verleden die met vijf seconden zijn bestraft, vond ik die van Piastri nog behoorlijk wat teweeg brengen. Zo ging ook Fernando Alonso te vroeg op zijn gas, omdat hij automatisch reageerde op de beweging van Piastri. Daarnaast stond de Australiër best lang stil na het startsignaal, waardoor achteropkomende coureurs uit moesten wijken.

Voorbeelden uit het verleden

Het is uiteindelijk aan de stewards om te besluiten of het vijf of tien seconden moet worden, en zij kunnen er een beter oordeel over geven dan ik. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de valse start van Nico Hülkenberg in Hongarije, waar hij óók vijf seconden voor kreeg, vind ik die valse start aanzienlijk minder heftig. De Duitser bewoog slechts per ongeluk een paar millimeter in zijn startbox bij het inschakelen en was verder niemand tot last. Piastri ging echt te vroeg op zijn gas en zorgde voor gekkigheid op de baan. Naar mijn idee een duidelijk verschil in de zwaarte van het vergrijp. En wat ik ook niet zo goed begrijp, is dat de stewards na de crash van Piastri een straf uitdelen waarvan ze weten dat deze niet meer ingelost kan worden en dus ook niet meegenomen wordt naar de volgende race.

Te veel bewegingsruimte binnen de reglementen

Een lang verhaal kort: ik denk dat het vreemd is dat een straf van vijf seconden niet meegenomen wordt naar de eerstvolgende race, omdat de zwaarte van een straf afhankelijk is van het oordeel van de stewards. Deze stewards verschillen per race en beoordelen naar hun eigen visie. Voor deze overtreding van Piastri had je ook een straf van tien seconden uit kunnen delen, wat hem een gridstraf in Singapore had opgeleverd. En met het oog op de titelstrijd zou dat zomaar eens een zeer grote impact kunnen hebben. Norris en Verstappen hadden het in ieder geval graag anders gezien.

Om dit soort situaties en gezeur op de FIA-reglementen te voorkomen (en dat gezeur is meestal terecht), moeten de richtlijnen strakker dichtgetimmerd worden. De dienstdoende stewards weten ook dat als zij vijf seconden geven de straf voor spek en bonen is, waar een straf van tien seconden een grid penalty betekent. Daar moeten zij dus een afweging in maken door de ruimte voor interpretatie in de reglementen, en dat kan hun oordeel beïnvloeden. Daar ben ik geen voorstander van.

