Credit for photo: ADAC Motorsport x IMAGO x GPFans

Verstappen maakt GT3-racedebuut op Nürburgring Nordschleife officieel met Ferrari

Vincent Bruins
GPFans kan bevestigen dat Max Verstappen aankomende zaterdag zijn GT3-debuut zal maken op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing besturen op het beruchte circuit in de Eifel. De Red Bull F1-coureur wordt vergezeld door zijn protegé Chris Lulham.

Verstappen nam op 13 september, tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, deel aan de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij moest de dag ervoor een cursus volgen en examen doen om zijn Permit B te krijgen. Daarmee mocht hij in een langzamere, teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP stappen om 14 incidentvrije ronden te voltooien, wat hem zijn Permit A opleverde. De Permit A is in feite de GT3-licentie voor de Nordschleife.

57. ADAC Barbarossapreis

Verstappen maakt op zaterdag zijn GT3-racedebuut, iets wat GPFans vorige week al kon melden. Dit zal gebeuren tijdens de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. Er wordt om 8:30 voor anderhalf uur gekwalificeerd, voordat de wedstrijd van vier uur om 12:00 begint.

De viervoudig wereldkampioen heeft zich ingeschreven met de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing en deelt de auto met Lulham. De laatstgenoemde schreef afgelopen weekend de Gold Cup-titel op zijn naam in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS samen met Thierry Vermeulen.

