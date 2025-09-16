Max Verstappen heeft zijn Permit A verdiend voor de Nürburgring Nordschleife, wat betekent dat hij op het beruchte circuit in de Duitse Eifel mag racen in een GT3-auto. GPFans kan bevestigen dat de Red Bull F1-coureur momenteel van plan is om mee te doen aan de 57. ADAC Barbarossapreis tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore.

Verstappen begon zijn traject op de Nordschleife afgelopen vrijdag met een cursus en examen van de DMSB, de Duitse autosportbond. Hij slaagde met vlag en wimpel, kreeg zijn Permit B en dus mocht hij op de zaterdag meedoen aan de 65. ADAC ACAS Cup, de zevende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Dat moest hij doen in een Categorie B-auto, een langzamere bolide. Verstappen stapte in bij Lionspeed GP in een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Hij voltooide 14 incidentvrije ronden en, na een beslissing van een comité, mag de viervoudig wereldkampioen zijn Permit A aanvragen.

Artikel gaat verder onder video

57. ADAC Barbarossapreis

Met een Permit A op zak, mag hij met een GT3-auto racen op de Nordschleife. Het uiteindelijke doel? "Om hier deel te nemen aan de 24-uursrace, in een GT3-auto, zou fantastisch zijn", aldus Verstappen. Hij heeft al een keer eerder een aantal ronden verreden met een GT3-auto op de Nordschleife, maar dit was afgelopen mei tijdens een test, een dag voor een NLS-wedstrijd. Een race doen met een GT3-auto heeft Verstappen nog nooit gedaan, ook niet op een ander circuit dat de Nürburgring.

GPFans kan bevestigen dat de viervoudig wereldkampioen momenteel van plan is om daar verandering in te brengen. Zijn GT3-racedebuut vindt dan plaats tijdens de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. Deze wordt op zaterdag 27 september verreden tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore. Het moet gebeuren met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Verstappens protegé Chris Lulham rijdt al voor dit team in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS en Verstappen zelf heeft wat simulatorwerk gedaan met de Zwitserse formatie. Lulham heeft ook zijn Permit A behaald en wordt als ploegmaat van de Nederlander verwacht.

Related image

Gerelateerd