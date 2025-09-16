Dit is hoe het plan van Verstappen om zijn Nürburgring-licentie te halen bijna in duigen viel

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in actie, ondanks dat er geen Formule 1 was. De Red Bull Racing-coureur reed namelijk op de Nürburgring Nordschleife met een GT4-Porsche om zijn Permit A, als het ware de GT3-licentie, binnen te slepen. Dat plan viel echter bijna in duigen.

Verstappen nam op zaterdag deel aan de 65. ADAC ACAS Cup, ronde zeven van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS7). De dag ervoor moest hij een cursus volgen en examen doen bij de academie van de DMSB, de Duitse motorsportbond. Op die manier behaalde hij zijn Permit B. Verstappen mocht zo in een Categorie B-auto racen in de NLS. Hij stapte in bij Lionspeed GP, waar hij een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport zou delen met zijn protegé Chris Lulham in de CUP3-klasse voor gastrijders.

Schade aan de tweede Porsche

Om zijn Permit A te halen, moest Verstappen tenminste 14 ronden incidentvrij voltooien. Na een twee uur durende stint was dat gelukt en hij kwam de pitstraat in om de nummer-980-Porsche te overhandigen aan Lulham, die de laatste twee uur op zich zou nemen. De jonge Brit bleef eveneens uit de problemen en samen werden ze eerste in het CUP3-klassement voor teruggeschroefde Porsches.

Het totale minimum van 14 ronden moest Verstappen echter in twee verschillende auto's afleggen óf in twee verschillende races. Deze tweede auto moest tevens geklasseerd worden en in de NLS moet je dan tenminste 20% van de raceafstand van de klassewinnaar afleggen. Verstappen zou de nummer-89-Porsche, een oudere generatie Cayman uit de SP7-klasse, overnemen van Lulham na zijn stint in de nummer-980-Porsche, maar deze had schade opgelopen.

Verstappen voldeed niet aan de criteria

Eerst was het verhaal dat de nummer-89-Porsche mechanisch malheur had, maar uiteindelijk bleek dat Lulham gecrasht was in de kwalificatie. Door de schade kon er niet met deze auto gereden worden en kon Verstappen de 14 ronden dus maar in één auto afleggen. Het behalen van zijn Permit A kwam op die manier in gevaar. Omdat de viervoudig wereldkampioen niet voldaan had aan de criteria, moest een comité beslissen over of hij zijn Permit A mocht aanvragen.

Gelukkig zag het comité het als force majeure, oftewel Verstappen kon er ook niks aan doen dat hij niet in de nummer-89-Porsche kon rijden en dus was zijn 14 rondenlange stint in de nummer-980-Porsche genoeg. De Nederlander mag dus gewoon zijn Permit A aanvragen, waardoor hij nu met GT3-auto's met racen op de beruchte Nürburgring Nordschleife.

