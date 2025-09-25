Max Verstappen zal het aankomende weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore niet gebruiken om tot rust te komen. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn GT3-debuut op de Nordschleife in Duitsland, een actie die natuurlijk ook voor veel reacties zorgt op het internet.

Na lang wachten is het eindelijk zover: Verstappen zal zijn GT3-debuut maken op de iconische Nordschleife vlak over de grens in Duitsland. Dit zal gebeuren tijdens de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. Er wordt om 8:30 voor anderhalf uur gekwalificeerd, voordat de wedstrijd van vier uur om 12:00 begint. Verstappen doet mee met de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing en deelt de auto met Chris Lulham. Op het internet wordt er op verschillende manieren gereageerd op het nieuws. Veel fans zitten natuurlijk met spanning te wachten op de aankomende race, terwijl anderen weer hun twijfels hebben en zich afvragen of Verstappen niet eens een keertje rust moet nemen.

Mag dat zomaar vanuit RB gezien? Een ongeluk zit in een klein hoekje met racen... (een profvoetballer mag ook niet zomaar gaan zaalvoetballen) — Pascal van den Buys (@pvdbuys) September 24, 2025

Nou daar gaat je vrije weekend weer? — Niels van Hoorik (@nvanhoorik) September 24, 2025

This will be wild

Just imagine max winning in ferrari... — king (@Nataraj75492018) September 25, 2025

Blud have a break — DeeDee(loremaxxing version) (@foul_DD) September 24, 2025

Nürburgring staff rn after finding out Max Verstappen is racing this weekend.⁰

Last time, just for his permit, 50k fans showed up. Pray for them this weekend 😅pic.twitter.com/Qra9LCX4pV — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) September 24, 2025

Heeft kind en vriendin thuis zitten! Beetje egoïstisch dit. Denk alleen maar aan zich zelf??? — Brebis Schar (@BrebisSchar) September 24, 2025

