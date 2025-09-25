Fans verdeeld over GT3-debuut Verstappen: "Mag dat zomaar vanuit Red Bull?"
Fans verdeeld over GT3-debuut Verstappen: "Mag dat zomaar vanuit Red Bull?"
Max Verstappen zal het aankomende weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore niet gebruiken om tot rust te komen. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn GT3-debuut op de Nordschleife in Duitsland, een actie die natuurlijk ook voor veel reacties zorgt op het internet.
Na lang wachten is het eindelijk zover: Verstappen zal zijn GT3-debuut maken op de iconische Nordschleife vlak over de grens in Duitsland. Dit zal gebeuren tijdens de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. Er wordt om 8:30 voor anderhalf uur gekwalificeerd, voordat de wedstrijd van vier uur om 12:00 begint. Verstappen doet mee met de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing en deelt de auto met Chris Lulham. Op het internet wordt er op verschillende manieren gereageerd op het nieuws. Veel fans zitten natuurlijk met spanning te wachten op de aankomende race, terwijl anderen weer hun twijfels hebben en zich afvragen of Verstappen niet eens een keertje rust moet nemen.
